Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 25 giugno al 1 luglio 2022 ci svelano che nei prossimi giorni assisteremo al tentativo di Ferri di riconquistare la Giordano, I suoi tentativi però sembreranno sortire l’effetto opposto e i due saranno sempre più distanti. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 25 giugno al 1 luglio 2022

Ferri dichiara nuovamente il suo amore a Marina, ma lei sembra intenzionata a mettere ancora più distanza tra loro. Lara intanto è angosciata per il bambino e non sembra avere alcuna intenzione di fare rivelazioni in proposito.

Clara deve affrontare l’esame di maturità, proprio mentre la lettera del padre la fa sprofondare in una crisi profonda. Mentre valuta se leggerla o meno la giovane trova un inatteso aiuto in Alberto, che le offre il suo supporto per superare questo brutto momento.

Sebbene Rossella cerchi di minimizzare la sua intuizione, Riccardo percepisce una certa freddezza di Michele nei suoi confronti. La Graziani si trova a interpretare anche il ruolo di confidente di Virginia, la quale le comunica di aver preso una importante decisione.

Novità anche per il tirocinio di magistrato di Susanna: la ragazza confida una grande novità a Serena. Durante il tirocinio potrebbe infatti ritrovarsi ad avere a che fare con Nicotera, e la giovane sa bene che questo particolare potrebbe turbare Niko, già alle prese con un periodo decisamente complicato. Susanna non riesce a trovare il modo di parlargliene, e quando lo fa la reazione di Niko è esattamente quella che aveva immaginato: l’idea che lei lavori con un collega di Eugenio lo turba molto, ma poi riesce a ritrovare l’armonia con Susanna e scopre che la tensione tra lei e Nicotera si è completamente dissipata.

Jimmy è disposto a tutto pur di raggiungere la sua amata Cristina. La sua intraprendenza però potrebbe giocargli un brutto tiro: dopo essersi smarrito in un quartiere che non conosce, il ragazzo si trova ad affrontare una situazione potenzialmente pericolosa.

Spronata involontariamente dai suoi familiari, Bianca ha un’idea per provare ad attirare l’interesse di Antonello. Nel frattempo Chiara è sempre più decisa a mettere in pratica la sua fuga all’estero, e chiede a Nunzio di aiutarla a realizzare questo piano. Non tutto però va come programmato.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane

Il ruolo di mediatrice di Mariella si concretizza nell’aiuto che offre a Speranza per far sì che la giovane si riappacifichi con Samuel. Poco dopo la Altieri organizza un pranzo anche per Samuel ed Espedito. L’intento della vigilessa è quello di farli conoscere meglio, ma la situazione si presenta fin da subito in salita.

Pranzo in vista anche per Viola ed Eugenio, che vengono nuovamente invitati da Raffaele a casa sua. Il Giordano spera così di riuscire ad avere l’accesso al portatile del magistrato.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.