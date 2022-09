Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 24 al 30 settembre 2022 ci svelano che Nunzio, dopo essere riuscito a rintracciare e raggiungere Chiara, potrebbe prendere una decisione sconcertante. Il figlio di Franco deciderà di denunciare la Petrone? Vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 24 al 30 settembre 2022

Tutto sembrava volgere verso il lieto fine per Nunzio e Chiara, dopo che il giovane era riuscito a rintracciare l’amata a Capo Verde e non aveva esitato a lasciare il lavoro e la famiglia per raggiungerla. Ma la gioia di Nunzio è stata di breve durata.

Arrivato in Africa infatti, il figlio di Franco non ha tardato a rendersi conto che la fidanzata era di nuovo precipitata nel tunnel degli stupefacenti. Nunzio si trova così a un bivio, che potrebbe portarlo a decidere di denunciare la fidanzata. Preoccupato per Chiara, Nunzio cerca anche consigli da Rossella, ma la cosa non piace affatto a Riccardo.

Nel corso di una lite Nunzio e Chiara si ritrovano anche a fare un incontro poco piacevole. Il giovane Cammarota riesce anche a sventare una rapina, ma poi stanco della situazione che si è venuta a creare, medita una decisione clamorosa.

Un Posto al Sole news: l’attentato a Viola ha lasciato strascichi

L’attentato in cui sono rimaste coinvolte Viola e Susanna ha lasciato molti strascichi. La moglie di Eugenio è rimasta terrorizzata dalla sparatoria in cui ha perso la vita Susanna e fa fatica a riprendere in mano le redini della sua vita. A risentirne inevitabilmente è il rapporto con il marito e i due sembrano allontanarsi sempre più uno dall’altra. Eugenio però non intende arrendersi e, cercando di recuperare il suo matrimonio, propone a Viola una breve vacanza insieme.

Upas, anticipazioni al 30 settembre Un Posto al Sole

Proseguono le indagini per riuscire a identificare il misterioso avvelenatore di Roberto e Marina e il comportamento sospetto di Lara porta su di sé l’attenzione degli inquirenti. Ben presto la giovane viene ascoltata dalla polizia. Il processo di Chiara è ormai alle porte quando nella città partenopea arriva Otello, che viene accolto a braccia aperte dagli amici di Palazzo Palladini.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.