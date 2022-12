Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 24 al 30 dicembre 2022 ci svelano che Cutugno – nei panni di un moderno Scrooge, protagonista de “Il canto di Natale” di Dickens – deve fare i conti con i fantasmi del Natale passato, presente e futuro. Questo farà in modo che un incredibile segreto del vigile venga alla luce. Ma vediamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 24 al 30 dicembre 2022

Nunzio e Chiara sono completamente assorbiti dall’organizzazione del matrimonio e sul futuro che li attende insieme, ma Alice – rientrata da poco a Napoli – sembra intenzionata a conquistarsi un posto importante nella vita del ragazzo. Il ritorno di Chiara nella città partenopea costringe Nunzio a frenare l’irruenza di Alice, ma lei sembra tutt’altro che disposta a farsi da parte.

Renato Poggi, preoccupato per suo figlio Niko, si confida con Filippo.

Un Posto al Sole, trame al 30 dicembre

Antonio trascorre la mattinata con il padre, e Viola ne approfitta per preparare la lezione con Manuel. Con l’aiuto di Damiano, l’insegnante scopre che dietro i malesseri fisici di Manuel e Rosa si nasconde in realtà un fenomeno molto diffuso e inquietante, e che il problema agli occhi del ragazzo era solo l’inizio di un problema molto più serio. Intanto la situazione di salute per madre e figlio si aggrava.

Un Posto al Sole news: la decisione di Mariella

Mariella è stanca dell’invadenza di Sasà e Bice, e non riesce più a tollerare le continue interferenze del collega e della sorella. Per questo – dopo aver parlato con Guido – decide di seguire i saggi consigli del marito e non farsi coinvolgere troppo nelle vicende sentimentali del vigile.

Upas, anticipazioni al 30 dicembre Un Posto al Sole

Clara e Alberto rientrano dalla settimana bianca, ma appena varcano la soglia di casa si accorgono che c’è qualcosa che non va. Una strana sensazione invade i genitori del piccolo Federico.

Clara e Alberto rientrano dalla settimana bianca, ma appena varcano la soglia di casa si accorgono che c'è qualcosa che non va. Una strana sensazione invade i genitori del piccolo Federico.

Per sapere cosa c'è che non va nella casa di Clara e Alberto, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.