Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 23 al 29 aprile 2022 ci svelano che non mancano momenti di tensione a Palazzo Palladini. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 23 al 29 aprile 2022

Ornella è impegnata a gestire una delicata e difficile situazione in ospedale, e questo potrebbe portare Raffaele ad allontanarsi ancora di più da lei. La carenza di personale nella struttura ospedaliera impone a Ornella grandi sacrifici, che però finiscono per pesare sulla vita di coppia. Raffaele appare avvilito per l’andamento del matrimonio. I due sembrano fare sempre più fatica a comunicare.

A dare una mano alla coppia arriva Viola, che prende una decisione per cercare di mediare tra i due. La sua iniziativa però potrebbe anche rivelarsi controproducente. La distanza tra Ornella e Raffaele sembra farsi sempre più grande, e tra i due si insinua Elvira. Il rapporto di amicizia tra quest’ultima e il portiere si consolida al punto che l’uomo si ritrova a dover gestire un momento imbarazzante in cui si sente decisamente a disagio.

Anticipazioni Upas: Riccardo e Stefano, uno scontro a caro prezzo

Lo scontro tra Riccardo e Stefano rischia di generare ripercussioni serie in campo professionale per il Crovi. Quest’ultimo si trova a fare i conti anche con la delusione di Rossella, che scopre nel modo peggiore che il ragazzo le ha nascosto qualcosa. Quando Rossella sente due infermiere fare dei commenti su Riccardo e Virginia, non può fare a meno di iniziare a dare credito ai pettegolezzi.

Un arrivo imprevisto e decisamente “ingombrante” rischia di rovinare la prima volta tra Speranza e Samuel. Con l’aiuto del giovane, ma anche di Mariella e Guido, la Altieri cerca di affrancarsi dal padre, ma Espedito ha un’arma segreta.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane: la nostalgia di Roberto

Roberto non riesce più a negare neppure a sé stesso che Marina gli manca, mentre lei cerca di colmare il vuoto lasciato dall’assenza di Fabrizio aiutando Chiara e Nunzio. Ma la Petrone deve fare i conti con il senso di colpa lasciato dalla morte del padre, e finisce per prendere una decisione che Nunzio non condivide affatto.

Lara e Roberto si preparano a festeggiare la vendita dell’albergo storico del gruppo Petrone, ma devono fare i conti con Marina. La Giordano infatti affronta Roberto e cerca di impedirgli di portare a termine la trattativa.

Chiara intanto appare determinata ad andare fino in fondo e confessare, mentre Marina usa ogni arma a sua disposizione per impedire a Roberto di portare a termine l’affare.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.