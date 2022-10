Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 22 al 28 ottobre 2022 ci svelano che la sparizione di Marina continua a essere un fatto inspiegabile per Ferri. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 22 al 28 ottobre 2022

Marina sembra essere sparita nel nulla e l’assenza della Giordano preoccupa Ferri. L’imprenditrice non risponde neppure al telefono e dopo la vicenda dell’avvelenamento la signora dei Cantieri Flegrei sembra trovarsi di nuovo al centro di un giallo che tiene con il fiato sospeso gli inquilini di Palazzo Palladini.

Roberto ha un’intuizione e inizia a pensare che Marina non si sia allontanata di sua volontà. In effetti la Giordano è ancora prigioniera della follia di Fabrizio, che continua a sorprendere facendo emergere tratti sempre più folli nella sua personalità.

Nunzio nel frattempo rientra a Napoli, dopo aver accompagnato Chiara al centro di disintossicazione. Il giovane è a terra e trova conforto nell’amicizia con Rossella. Damiano riesce a restituire il sorriso ad Antonio, con grande sorpresa di Viola.

Un Posto al Sole, trame al 28 ottobre

Irene e Camillo proseguono la loro caccia ai fantasmi, e mentre le indagini dei bambini proseguono, Mastro Peppe e Alberto scoprono che c’è davvero un vano segreto nel quale qualcuno può essersi nascosto in passato.

Anche Lia è molto interessata al seminterrato, e cerca l’occasione giusta per intrufolarsi nel luogo che sta suscitando grande clamore. Cerruti è completamente “preso” da un nuovo spasimante in chat e prova a immaginare l’aspetto del suo interlocutore misterioso.

Un Posto al Sole news: Jimmy si rifiuta di avere rapporti con la madre

Manuela è ferita dall’atteggiamento di Niko e si chiarisce con lui. La sorella di Micaela scopre così quali sono i motivi di tanta freddezza.

Jimmy intanto è sconvolto dal litigio tra le due gemelle a cui ha assistito e, nonostante i tentativi di Niko di blandirlo, si rifiuta di parlare con la madre. Niko sa bene che Micaela si prepara a un’azione legale e allerta Alberto perché prepari una strategia di difesa.

Upas, anticipazioni al 21 ottobre Un Posto al Sole

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.