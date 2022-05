Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 21 al 27 maggio 2022 ci svelano che nei prossimi giorni assisteremo alla decisione clamorosa di Silvia, che sceglierà di rimandare la sua partenza dalla città partenopea per stare vicina alla figlia. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 21 al 27 maggio 2022

Angela e Franco chiederanno la collaborazione di Bianca per individuare

il misterioso autore della web challenge. Guido e Mariella partiranno per Siena. Una volta raggiunta la città toscana, i due si metteranno al lavoro per smascherare il dottor Sarti, senza però lasciare che il loro compito li distragga dal godere della bellezza della città del Palio. Quando Cerruti e Sarti giungeranno alla resa dei conti, l’eco giungerà fino a Palazzo Palladini.

Dopo il duro scontro con Virginia, Rossella dovrà sorbirsi una ramanzina da parte di Ornella, e mentre Riccardo tenterà di avere un confronto con lei, la ragazza si troverà a lottare con una condizione psicologica che potrebbe pericolosamente compromettere la sua concentrazione sul lavoro. La consapevolezza di aver messo a rischio la vita di un paziente contribuirà a far sentire Rossella sempre più depressa. Virginia, da parte sua, farà di tutto per spingere Riccardo ad aprire gli occhi.

Micaela e Manuela chiederanno a Niko di poter passare le vacanze estive con Jimmy, ma il loro programma desterà qualche preoccupazione.

Anticipazioni Upas: la decisione di Lara

Lara sarà sempre più determinata a portare a termine la sua gravidanza, e questa decisione la porterà ad avere uno scontro ancor più duro con Ferri. La giovane troverà però un alleato inaspettato. Roberto non sembrerà cedere e continuerà a non accettare la gravidanza di Lara, ma il suo comportamento spingerà Filippo a riflettere.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane: le conseguenze della maxi operazione

Le conseguenze degli arresti effettuati dalla polizia nell’ambito della maxi operazione guidata da Nicotera getteranno scompiglio nel quartiere, spingendo tutti gli affiliati del clan Argento a riorganizzarsi. Cosa avranno in mente?

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.