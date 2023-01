Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 21 al 27 gennaio 2023 ci svelano che alla fine saranno i sensi di colpa di Alice ad avere la meglio, e la ragazza confesserà le sue bugie su Nunzio. Ma vediamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 21 al 27 gennaio 2023

Nunzio viene convocato dalla polizia per essere interrogato in seguito alla querela di Alice, mentre quest’ultima subisce le pressioni di Elena che vorrebbe riportarla a Londra. Ma la ragazza si sente sempre più in colpa e sotto pressione e finisce per confessare a nonna Marina la verità. La sconcertante confessione di Alice non tarda ad arrivare a Roberto, che propone una strategia cinica pur di salvaguardare la ragazza. Le conseguenze a cui potrebbe andare incontro Alice se confessasse la verità spingono Marina e Roberto a cercare di dissuaderla a tacere.

Un evento mediatico inaspettato rischia di compromettere le sorti del Caffè Vulcano. Silvia appare indecisa se rispondere o meno alle recensioni negative che arrivano in seguito alla decisione presa di non licenziare il cuoco. Mentre il caffè Vulcano è sempre più al centro di un attacco social, Elena ritrova la vicinanza e l’affetto delle sue amiche.

Un Posto al Sole news: la richiesta di Bianca

L’incidente scolastico di Bianca sembra aprire una frattura nel rapporto tra Franco e

Angela. La ragazzina è sempre più isolata dai compagni di classe, e Angela e Franco non si trovano d’accordo sulla linea da seguire. Ma una spiazzante richiesta di Bianca finisce per acuire anche le tensioni tra i suoi genitori.

Guido si concede un’uscita di soli uomini con Michele.

Tra Mariella e Serena esplode una nuova scaramuccia, nella quale si trova suo malgrado coinvolto anche Guido, che viene costretto da Mariella a redarguire Serena.

Viola è sempre più in crisi, e ormai sembra non riuscire più a mettere da parte i sentimenti che prova per Damiano. Un momento di intimità tra i due non fa che amplificare la confusione sentimentale di Viola.

Upas, anticipazioni al 27 gennaio Un Posto al Sole

Diego inizia a nutrire dubbi su Lia, mentre Alberto vive un periodo di crisi profonda che lo porta a riflettere sulle sue azioni. Un gesto inaspettato del Ferri permette a Lia di ottenere ciò che desiderava, mentre Diego – ormai attanagliato dai sospetti sulla sincerità della donna – si mette sulle sue tracce.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.