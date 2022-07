Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 2 al 8 luglio 2022 ci svelano che nei prossimi giorni assisteremo a due eventi che potrebbero portare i protagonisti a decisioni inaspettate. I personaggi in questione sono Raffaele, che deve fare i conti con la curiosità di Viola per difendere il suo segreto, e Lara, costretta a costruire una montagna di bugie sulla sua gravidanza per non perdere Roberto. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 2 al 8 luglio 2022

Raffaele è intento a frugare nel computer di Eugenio quando viene sorpreso da Viola. Davanti alla perplessità e alle insistenti domande della figlia di Ornella il Giordano non può fare a meno di raccontarle la verità sulle minacce che sta subendo da Lello Valsano e dai suoi scagnozzi. Subito dopo cerca di convincerla a non raccontare al marito quanto ha scoperto. La tensione generata dalle minacce dei camorristi e al tempo stesso la consapevolezza che non può più tacere alla sua famiglia quanto sta accadendo, gettano Raffaele in un profondo sconforto, che aumenta ulteriormente con l’approssimarsi del confronto “faccia a faccia” ormai imminente tra il portiere di Palazzo Palladini e Nicotera. Ma Raffaele ha ormai deciso di raccontargli tutta la verità.

Eugenio, dopo aver parlato con Tregara, decide di partire per Milano per svolgere nuove indagini. Cosa avrà convinto il Nicotera a fare un viaggio nel capoluogo lombardo? Viola sebbene sia molto provata dalle ripetute bugie di Eugenio, decide di coprire Raffaele.

Le raccomandazioni di Guido sembrano non avere alcun effetto su Mariella, che insiste per incontrare Samuel e il padre di Speranza. I rapporti tra Michele e Riccardo continuano a essere tesi, mentre Marina si prepara a partire per Procida.

Upas, anticipazioni all’8 luglio Un Posto al Sole

Nunzio rivela a Franco i suoi piani di fuga con Chiara e gli chiede aiuto per riuscire a ottenere dei documenti falsi. Franco si mostra titubante, ma poi accetta per l’ennesima volta di aiutarlo, per evitare che possa mettersi in guai ancora più seri. Franco decide di non opporsi alla decisione di Chiara e Nunzio di lasciare l’Italia, tuttavia cerca di convincerli a cambiare idea.

Lara è decisa a tutto pur di portare avanti il suo piano e fa credere a tutti che la gravidanza proceda nel migliore dei modi. In realtà alcune perdite di sangue hanno messo in allarme la giovane che senza farne parola con nessuno si è recata in ospedale per dei controlli.

Lara ha perso il bambino e escogitare un piano per non far scoprire a Roberto. Mentre lui è alle prese con un periodo di crisi legato alla partenza di Marina così, Lara porterà avanti la “gravidanza” pur di non perderlo. A trovarsi nel mirino della perfida donna potrebbe essere Silvana. La governante inizia a fare troppe domande e Lara studia un piano per liberarsi di lei.

Una iniziativa ambientalista da modo a Bianca di accorciare le distanze con Antonello. La ragazzina però inizia a fare i conti anche con i primi sbalzi d’umore legati all’amore.

