Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 18 al 24 giugno 2022 ci svelano che nei prossimi giorni assisteremo al crollo di Raffaele, che dopo aver visto sfumata l’occasione di esaudire le richieste dei camorristi, si rifugia nell’abbraccio consolatorio di Elvira. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 18 al 24 giugno 2022

Rifugiarsi tra le braccia di Elvira in cerca di conforto è facile per Raffaele, ma questo suo gesto non passa inosservato a qualcuno. Il Giordano è così costretto a mentire a Diego, ma questo non fa che aumentare il suo senso di disagio. Ma il pensiero che Raffaele possa essere sul punto di prendere una sbandata per Elvira si è ormai insinuato nella mente del giovane Giordano, che cerca così di riavvicinarlo a Ornella.

Riccardo prende una difficile decisione: vendere la proprietà ricevuta in eredità. La sua decisione però ha inevitabilmente anche delle ricadute su Rossella e Virginia. D’altra parte la Graziani non sembra ancora pronta a tornare a fidarsi del bel dottore. Rossella è combattuta tra il desiderio di dare una seconda possibilità a Riccardo e il timore lasciato dalla delusione. Silvia rientra da Bari appena in tempo per raccogliere lo sfogo della ragazza. Riccardo cerca di riconquistare Rossella, ma quest’ultima si trova coinvolta in una sfida senza esclusione di colpi con Virginia. Nel frattempo Silvia deve fare i conti con una decisione di Michele che la coglie alla sprovvista. Nonostante questo la Graziani e Riccardo sembrano pronti a ripartire verso un nuovo inizio della loro love story, anche se qualcuno assiste alla loro ritrovata unione con grande sofferenza.

Nicotera si trova davanti a un dilemma che lo mette a dura prova, mentre l’arrivo improvviso di Espedito mette nei guai Speranza.

Anticipazioni Upas: incubo senza uscita per Raffaele?

Clara riceve una lettera dal padre che la fa sprofondare in una crisi profonda. Intanto Raffaele sembra ormai avviarsi verso un incubo che non ha vie d’uscita.

Mariella e Samuel vengono sorpresi mezzi nudi in casa da Guido.

La vicinanza lavorativa di Marina e Roberto finisce per infastidire Lara, che cerca in ogni modo di “marcare il territorio” intromettendosi continuamente nel loro rapporto. Il comportamento di Lara provoca la reazione della Giordano.

