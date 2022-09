Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 17 al 23 settembre 2022 ci svelano che vivremo momenti di apprensione per la sorte di Marina e Roberto. Chi può avercela così tanto con loro, e perché? Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 17 al 23 settembre 2022

Gli abitanti di Palazzo Palladini si interrogano sull’identità della persona che potrebbe avercela così tanto con Ferri e la Giordano. Anche la polizia indaga per scoprire l’identità dei colpevoli, che sembrano odiare i due imprenditori fino al punto di desiderare la loro morte. Le indagini non trascurano nessuna pista. La festa di San Gennaro è l’occasione perfetta per fare interagire Michele e Fabiana, sotto lo sguardo compiaciuto di Guido. Mariella deve trovare una soluzione dopo l’incidente con Castrese.

Un Posto al Sole news: il rimorso di Viola

A Viola viene proposta la cattedra di supplente annuale nella scuola di Bianca, la Bruni vacilla ma alla fine accetta. Il ritorno a scuola gratifica Viola, dandole nuove motivazioni ed energie, ma il trauma lasciato dall’attentato in cui è morta Susanna sembra aver lasciato ferite profonde nella giovane. La professoressa Bruni si sente in colpa per essere sopravvissuta all’attentato di Lello Valsano, nel quale invece la povera Susanna ha perso la vita.

Neppure le cose con il marito sembrano riuscire a tornare a posto, e nonostante i tentativi di Ornella per farli riavvicinare – invitando il magistrato a cena – sembrano dare i risultati sperati. Aumenta intanto la sintonia tra Michele e Fabiana, anche se la ragazza è ormai in procinto di lasciare Napoli.

Upas, anticipazioni al 9 settembre Un Posto al Sole

Niko sembra intenzionato ad adottare una linea più morbida verso Micaela, ma proprio quando lui pensa di trovare un accordo amichevole una mossa inaspettata della ragazza lo porta a irrigidirsi di nuovo. Niko torna così sul piede di guerra con Micaela e quello che sembra fare le spese per questo clima di tensione tra loro è Jimmy.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.