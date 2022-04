Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 16 al 22 aprile 2022 ci svelano che non mancano momenti di tensione a Palazzo Palladini. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 16 al 22 aprile 2022

Viola, parlando con Ornella, ha modo di riflettere sul fatto che l’oggetto del proprio amore non possa essere mai dato per scontato. Continuano intanto le tensioni tra Nunzio e Chiara, con quest’ultima che, scossa dal tradimento, cerca la comprensione di Marina. Proprio la Giordano si rivela una preziosa alleata per Chiara. Dopo averla presa sotto la sua ala protettiva non solo intercede in suo favore con Ferri, ma prova anche a indurla a prendersi maggiormente cura di sé stessa.

Intanto Chiara si trova a fare i conti con i ricatti di Ferri, che rischiano di mettere a nudo le fragilità della giovane. Ma non è più sola, al suo fianco c’è infatti Marina che, fuori di sé per quanto accaduto a Chiara, decide di affrontare Ferri e Lara. L’apprensione per Chiara mette in crisi diverse persone, e rischia di rovinare un sodalizio ormai consolidato.

Angela cerca di accorciare le distanze con Franco, spinta anche da sua madre, ma le cose per lei non sembrano mettersi bene: la data prevista della partenza per la Sicilia ormai dietro l’angolo e l’impresa potrebbe non essere affatto semplice.

Raffaele si trova a riflettere sulla sua relazione con Ornella, e a chiedersi cosa rappresenti per lui Elvira. La Bruni cerca di accorciare un po’ le distanze dal marito, ma una chiamata d’emergenza dall’ospedale rischia di mandare a monte i suoi piani. Un messaggio arriva anche a Raffaele, e l’uomo cade in crisi.

Anticipazioni Upas: Renato e Giuditta, nuova love story?

Il brindisi per la fine del corso di sommelier riserva molte sorprese. Renato ha decisamente esagerato con l’alcool, e la sbornia gli rende impossibile ricordare quanto accaduto la sera precedente. Se lui fa fatica a ricordare però, Giuditta sembra avere le idee molto chiare, sia sul recente passato che su un ipotetico futuro di coppia.

Per Renato diviene sempre più difficile gestire gli assalti della focosa Giuditta.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane: il ritorno di Jimmy

Jimmy rientra a Napoli dopo le vacanze passate con la madre e, fin dal momento del suo arrivo nella città partenopea, mostra uno strano e inspiegabile rifiuto delle regole. Il compito per Niko si fa estremamente delicato, perché deve nascondere la sua gelosia che scaturisce nel notare il rapporto tra il ragazzino e Micaela, e al tempo stesso ricondurlo ai suoi doveri.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.