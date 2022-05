Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 14 al 20 maggio 2022 ci svelano che nei prossimi giorni avremo modo di vedere una nuova determinazione impossessarsi di Lara. La ragazza, forte della notizia appena ricevuta, si dimostra infatti perfettamente in grado di tenere testa a Ferri. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 14 al 20 maggio 2022

Sempre più decisa a non rinunciare a qualcosa a lungo desiderato, Lara prova a mettere Ferri con le spalle al muro. Nel frattempo Marina scopre che dietro ai suoi fallimenti più dolorosi si cela proprio la Martinelli e si infuria con la ragazza, progettando qualcosa che potrebbe rivelarsi davvero pericoloso. Dopo l’ennesimo scontro con Lara, Marina decide di partire per Londra, sperando così di potersi lasciare alle spalle gli ultimi avvenimenti.

Viola prova a sensibilizzare i suoi alunni sul tema della criminalità, ma sembra che ogni suo tentativo sia un fallimento. Per cercare di dare una svolta al progetto, la donna invita Michele a parlare in classe, convinta che il racconto della sua esperienza giornalistica e l’impegno contro la camorra possano coinvolgere la classe. Qualcuno però fa scattare l’allarme antincendio, sabotando così l’intervento a scuola di Michele. Bianca nutre qualche sospetto sull’artefice di questo gesto.

La convivenza lavorativa tra Niko e Alberto si fa sempre più difficile, così come la situazione sentimentale di Rossella, che sembra non riuscire a mantenere le distanze da Riccardo. Lui sembra ogni giorno più schiacciato dai sensi di colpa, situazione resa ancor più pesante da Virginia, che non appare affatto intenzionata a farsi da parte.

Mentre la tresca tra Sarti e l’infermiere sembra ormai certezza, Mariella cerca di aprire gli occhi a Cerruti.

Anticipazioni Upas: Gaia, come Bianca, vittima della web challenge

La web challenge sembra non aver colpito solo Bianca. La ragazzina infatti, dopo vari tentativi, riesce a far parlare la sua amica Gaia, e scopre che anche lei è vittima di questa pericolosa competizione. Subito dopo però una nuova “missione” viene data alla piccola Boschi, e stavolta la sfida è davvero molto pericolosa.

Ma Bianca stupisce tutti e, con grande coraggio, prende una decisione difficile per aiutare la sua amica Gaia a uscire dalla trappola in cui è finita.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane: una promessa non mantenuta

Renato ha appena detto a Raffaele di non voler più approfittare della benevolenza di Giuditta, quando un nuovo imprevisto lo costringe a smentirsi e chiedere di nuovo l’aiuto “a distanza” della Frappetti.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.