Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 14 al 20 gennaio 2023 ci svelano che Alice sporge denuncia contro il Cammarota. Nunzio – pur di salvare la sua storia d’amore con Chiara – arriva a sacrificarsi. Ma vediamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 14 al 20 gennaio 2023

Alice – dopo un confronto teso con Nunzio – prende una decisione che lascia perplessa Elena e che potrebbe avere ripercussioni sul futuro del Cammarota. Sentendosi messa da parte Alice decide di denunciare Nunzio.

Invano Elena tenta di far ragionare la figlia e farla desistere dal suo proposito che metterebbe nei guai il giovane. Il rifiuto di Nunzio, che ha capito di avere commesso un grave errore a cedere, fa infuriare la ragazza al punto da farle ignorare completamente anche i consigli della madre.

Nunzio si trova così nei guai con la giustizia e lontano da Chiara, che nel frattempo è ripartita per il suo percorso di disintossicazione, portando con sé la delusione di essere stata tradita dal ragazzo che diceva di volerla sposare. Nel tentativo di recuperare il suo rapporto con Chiara, Nunzio finisce per aggravare ancor più la sua posizione, facendo infuriare ancora di più Alice, ormai fuori controllo.

L’effetto valanga di accuse reciproche finisce per coinvolgere non solo Nunzio, ma anche Elena, che si troverà schierata contro Marina. Franco, preoccupato per la sorte del figlio, avverte Katia di quanto sta accadendo e la prega di tornare per aiutare Nunzio.

Un Posto al Sole news: Damiano sempre più vicino a Viola

Viola e Damiano fanno sempre più fatica a gestire la situazione che si è creata tra loro. L’uomo interviene per sventare una rapina ai danni di Silvia, e questo non fa che avvicinarlo ancor più a Viola. Consapevole che la situazione rischia di sfuggirgli di mano, e assalito dal timore di tradire la fiducia di Nicotera, Damiano prende una decisione che potrebbe compromettere il suo futuro.

Upas, anticipazioni al 20 gennaio Un Posto al Sole

Clara – sempre più dubbiosa dopo il confronto avuto con Diego – cerca di scoprire qualcosa di più sul contenuto della cassaforte di Alberto. Il momento in cui Alberto si troverà faccia a faccia con Lia è sempre più vicino, ma lui affronta Clara e giura di non aver preso i gioielli.

Guido e Mariella non vogliono lasciare Michele da solo e lo invitano a cena, ma ben presto si pentono della loro decisione. Bianca vuole andare a trovare Antonello, ma i suoi genitori non pensano che sia il momento più opportuno. Il ragazzino viene isolato dai compagni di scuola.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.