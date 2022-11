Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 12 al 18 novembre 2022 ci svelano che una nuova inquilina potrebbe arrivare a Palazzo Palladini, e si tratterebbe di una presenza alquanto scomoda per molti, in particolare per Niko. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 12 al 18 novembre 2022

L’ostinazione di Renato nell’ostacolare i piani immobiliari di Alberto potrebbe avere risvolti inaspettati per Niko, che rischia di trovarsi Micaela come vicina di casa. La gemella infatti, non solo prova a ricomporre il suo rapporto con Manuela nelle prossime puntate Un Posto al Sole, ma chiede anche all’avvocato Palladini di affittarle il suo piccolo appartamento. Micaela è pronta a trasferirsi in pianta stabile a Palazzo Palladini, e dalla decisione di Alberto dipende la futura serenità di suo figlio Niko.

Lo stesso Niko è alle prese con un periodo decisamente complicato, in cui si trova a rivivere – insieme a tutti coloro che hanno voluto bene a Susanna – il dolore e la rabbia per la sua scomparsa. Una notizia imprevista sta infatti per abbattersi su Palazzo Palladini: qualcuno non è affatto disposto ad attendere inerme il corso degli eventi e si appresta ad agire. Le ultime news arrivate dalla città partenopea non ci consentono di sapere il nome di questo misterioso personaggio, ma rivelano che il giovane Poggi si troverà devastata da ciò che sta per accadere.

Un Posto al Sole, trame al 18 novembre

Grazie a un incontro apparentemente casuale avvenuto lungo la pittoresca via San Gregorio Armeno Michele e Silvia ritrovano la voglia di confrontarsi anche sulle piccole cose. Complice una cornice fantastica i due rispolverano i vecchi ricordi, osservati “a distanza” da Mariella, che è la vera artefice di quest’appuntamento e spera di far riunire la coppia.

Un Posto al Sole news: Roberto capisce che è finita

Una decisione inaspettata spinge Roberto a pensare che le sue paure siano fondate. Un confronto con Raffaele lo spinge a pensare di aver perduto Marina per sempre. La Giordano è da tempo prigioniera dell’ex marito Fabrizio Rosato e Roberto inizia a disperare di poterla mai più rivedere.

Lia è intenzionata a lasciare il palazzo, e Diego facendo un passo indietro molto coraggioso, prova a convincerla a rimanere. Intanto qualcuno di molto familiare ha trovato i gioielli.

Upas, anticipazioni al 18 novembre Un Posto al Sole

Viola sta iniziando a raccogliere i frutti del suo lavoro con Manuel quando un piccolo incidente in cortile porta alla luce dei conflitti che probabilmente la donna aveva sottovalutato. Poco dopo Viola va da Rosa e le chiede scusa a nome di Antonio, pregandola di far tornare Manuel a prendere ripetizioni da lei.

Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.