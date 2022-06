Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 11 al 17 giugno 2022 ci svelano che nei prossimi giorni assisteremo alla crisi di Nunzio che, lasciato da Chiara, riceve dalla giovane una proposta sconvolgente e al tempo stesso allettante. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 11 al 17 giugno 2022

Chiara, sollecitata da Katia, decide di lasciare Nunzio, perché non trova giusto costringerlo ad aspettarla mentre lei è in galera. Se per la Petrone questo è decisamente un periodo nero, non possiamo certo dire che al Cammarota le cose vadano meglio. Una lite con Stefano finisce a pugni e a questo si aggiunge anche la decisione di Chiara che sembra aver deciso per entrambi senza prendere in considerazione il fatto che lui le sia molto attaccato. Nunzio infatti non sembra affatto disposto a rinunciare a lei, e medita sulla proposta che gli ha fatto la Petrone. Quest’ultima inizia così a predisporre le condizioni per poter realizzare il suo sogno con Nunzio.

Stefano nel frattempo, sconvolto per la lite con Nunzio e per lo scontro con Riccardo, si rifugia da Virginia. Tra di loro scoppia di nuovo la passione e questo li porta a dover fare i conti con quanto accaduto.

Riccardo cerca di accorciare le distanze con Rossella, ma tra i due ormai il rapporto sembra essere solo professionale. L’atteggiamento prevaricatore del Crovi nei confronti di Rossella finisce per fargli guadagnare l’antipatia di Michele.

Raffaele deve continuare a fare i conti con il suo tremendo segreto, e il peso di quello che si porta dentro finisce per farlo apparire sempre più strano agli occhi di Ornella e Renato. Sotto pressione per le minacce del clan Argento che incombono sulla sua famiglia, il Giordano riceve un altro avvertimento da Lello Valsano. Un incidente a Diego potrebbe convincerlo a sottostare alle richieste del clan di camorristi.

Anticipazioni Upas: il “metodo Cirillo” aiuta Jimmy?

Ferri e Lara sembrano riuscire a ritrovare la loro complicità grazie al pranzo con Jimmy e Cristina. Ma Jimmy sarà in grado di adottare il “metodo Cirillo” e uscire vincitore dal pranzo a casa di Ferri? Il desiderio di Micaela di rendere il ragazzo autonomo intanto finisce per essere di nuovo motivo di discussione tra lei, Niko e Renato.

Marina vuole apparire indifferente davanti alle scelte di vita di Roberto, mentre in realtà una nuova spiazzante scoperta le provoca dolore e sconcerto.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane

A Filippo viene offerta una interessante possibilità: Chiara lo vorrebbe nuovo amministratore delegato del Gruppo Petrone.

Il principale problema di Cerruti in questo momento sembra essere quello di rendersi indipendente da Bruno. Dopo aver chiuso con il Sarti viene così invitato da Mariella a iscriversi a qualche nuova attività ricreativa che occupi il suo tempo e lo aiuti a dimenticarlo.

