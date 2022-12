Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 10 al 16 dicembre 2022 ci svelano che Lia scopre che Alberto ha i suoi gioielli, mentre Nunzio – deluso da Chiara – si avvicina sempre di più ad Alice. Ma vediamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 10 al 16 dicembre 2022

Dopo la partenza di Chiara, che ha deciso di risolvere i suoi problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti facendosi ricoverare in una clinica specializzata, Nunzio riceve una telefonata dalla ragazza. Le cose però non vanno nel verso sperato e per il Cammarota è in arrivo una grossa delusione che lo spinge a vedere il suo rapporto in modo diverso. Complice l’incomprensione con la fidanzata, Nunzio si mostra sempre più attratto dall’apparente scioltezza di Alice.

Un Posto al Sole, trame al 16 dicembre

Alberto cerca di capire a chi appartenga il tesoro nascosto nel seminterrato. Lia, che ha scoperto chi ha sottratto il tesoro, ha una reazione nervosa che potrebbe provocare seri problemi sul lavoro.

Se da un lato Lia non sembra affatto intenzionata ad arrendersi e fa di tutto per recuperare i gioielli, dall’altro Alberto li custodisce gelosamente e fa di tutto per scoprire a chi appartenga quel prezioso tesoro riemerso dal seminterrato.

Un Posto al Sole news: Viola fa i conti con la gelosia di Rosa

A causa di Manuel, Viola ha un nuovo spiacevole confronto con Rosa, che sembra ignorare i buoni propositi dell’altra e nutrire nei suoi riguardi un misto di gelosia e senso di rivalsa. La moglie di Damiano vede nella maestra di suo figlio una rivale piuttosto che una persona che vuole aiutarla, e questo la porta ad attaccarla.

Di diverso avviso Damiano, che invece sembra gradire molto il fatto che Viola lo abbia messo al corrente dei problemi di Manuel. Raffaele e Ornella intanto riflettono sulle conseguenze della separazione tra Viola ed Eugenio.

Upas, anticipazioni al 16 dicembre Un Posto al Sole

Mettendo insieme alcuni indizi, Bianca inizia a sospettare che sia Antonello l’autore della challenge. Il ragazzino scopre che non è facile sottrarsi alle conseguenze delle proprie azioni e – nel disperato tentativo di farlo – coinvolge pericolosamente anche Bianca, facendo precipitare nell’angoscia Franco, Angela e Giulia. Bianca è sempre più preoccupata per lo stato d’animo di Antonello e non intende lasciarlo solo, ma per aiutarlo la giovane Boschi rischia di mettersi in una brutta situazione.

La decisione di Marina di trascorrere le vacanze di Natale a Londra viene osteggiata da Alice, che non vuole allontanarsi da Napoli e da Nunzio. Mentre Salvatore stenta a rendere meno virtuale la relazione con Bufalotto, Bice sembra essere sempre più interessata a Castrese.

