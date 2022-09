Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 1 al 7 ottobre 2022 ci svelano che arriverà per Chiara il giorno dell’udienza e l’esito la lascerà sconvolta. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 1 al 7 ottobre 2022

Un duro e drammatico confronto con Chiara porta Nunzio alla consapevolezza che la loro permanenza a Capo Verde è un errore. I problemi da cui la giovane è scappata non si sono certo risolti e arriva il giorno dell’udienza, in cui si troverà ad affrontarli. L’esito dell’udienza lascia Chiara sconvolta, e la Petrone prova a riconquistare almeno in parte i suoi spazi.

Renato torna alla carica sulla questione della casa vacanza di Alberto e questo provoca l’indignazione dell’ex vigile. Deciso a ostacolare il Palladini in tutti i modi, Renato escogita un piano infallibile per portare dalla sua parte l’incorruttibile Otello.

Micaela sembra essere riuscita a conquistare Jimmy, garantendogli quella spensieratezza di cui ha bisogno, così mentre la Cirillo guadagna terreno, Niko deve fare i conti con la rabbia e il dolore che scaturiscono dallo svantaggio nei confronti della sua ex. Jimmy cerca in ogni modo di aiutare il padre a superare questo momento delicato, e nella ricerca di aiuto si imbatte in una persona inaspettata.

Un Posto al Sole news: Speranza e Mariella, una conversazione compromettente

Speranza è preoccupata dal carattere troppo remissivo di Samuel e ne parla con Mariella. La zia del ragazzo le rivela allora che il nipote presenta molte similitudini con Guido. Proprio quest’ultimo però ascolta la conversazione di nascosto.

Guido cerca così di riabilitarsi agli occhi di Mariella, dimostrandole di saper essere anche un uomo combattivo quando vuole.

Upas, anticipazioni al 7 ottobre Un Posto al Sole

Il mistero intorno alla figura di Lia cresce sempre più, insieme all’interesse di Diego verso la nuova domestica di Roberto. L’alone di mistero che ha circondato la Longhi fin dal suo arrivo a Palazzo Palladini sembra continuare ad aleggiare, e suscita l’interesse del figlio di Raffaele. Mastro Peppe intanto inizia i lavori nel seminterrato di Alberto e inizia a scontrarsi con le prime difficoltà.

Per sapere cos'altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.