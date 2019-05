L’arresto di Prisco sarà il prossimo obbiettivo di Giovanna che ha già avuto quanto voleva da Costantin. Bice si intrometterà nella decisione del padrino per Lorenzo. Franco farà una scoperta inaspettata, ecco che accadrà nelle puntate di Un posto al sole nella settimana dal 20 al 24 maggio 2019. Vediamo tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Un posto al sole: l’arresto di Prisco

Durante la settimana da lunedì 20 a venerdì 24 maggio 2019 la soap partenopea Upas ci mostrerà parecchi problemi da risolvere nella città del sole.

Lunedì, 20 maggio 2019

Alle ore 20.30 su Rai 3 verrà trasma la 5.256ª puntata di Un posto al sole, il fiore all’occhiello delle soap italiane. Giovanna è già riuscita a fare confessare Constantin, ora si dovrà occupare dell’arresto di Prisco. La villa di Gigi Del Colle starà per essere venduta, Serena e Filippo però dovranno prendere un’importante decisione, ovvero se impiegare o meno i soldi in loro possesso.

Martedì, 21 maggio 2019

Prisco verrà finalmente arrestato e Franco noterà quanto sia imbarazzato Ciro con Angela. Mariella e Salvatore saranno messi alle strette per una decisione che darà spazio a Bice. Si dovrà infatti designare il padrino di Lorenzo.

Mercoledì, 22 maggio 2019

Andrea e Arianna sono molto tesi, la giovane si presenterà al Vulcano con una “sorpresa” che non sarà molto apprezzata. Franco scoprirà che Ciro è attratto da Angela, così deciderà di affrontare il pugile.

Giovedì, 23 maggio 2019

Alberto sembrerà mirare sempre più in alto e non poter essere fermato da nessuno, Marina però non si arrenderà, nè darà segno di cedere. Andrea dovrà fare fronte al carattere determinato di Arianna, che sembrerà ormai non volere rinunciare alla pistola al Vulcano.

Venerdì, 24 maggio 2019

La prossima settimana terminerà con la 5.260ª puntata in cui vedremo Patrizio, lasciarsi andare alla frenesia. Egli riscuoterà il suo meritato successo al Vulcano e il morale salirà alle stelle. Marina, dopo il rifiuto di Ferri deciderà di continuare la sua strada.

Con l’arresto di Prisco si concluderà un capitolo importante della soap partenopea, molte altre situazioni però movimenteranno Villa Palladini.