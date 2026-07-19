I fans di Un Posto al Sole lo sanno ormai bene: la soap di Rai Tre è sempre pronta a regalare loro nuovi colpi di scena. In onda ininterrottamente dal 1996, ha dimostrato nel tempo di sapersi rinnovare (e forse è proprio questo il segreto del suo successo). La news di questi giorni promette di mantenere quanto fatto finora, e a breve nel cast Upas troveremo anche Maurizio Lastrico.

Maurizio Lastrico sbarca in Un posto al sole

Attore, comico e cabarettista italiano, Maurizio Lastrico è noto per le sue partecipazioni a Camera Cafè e a Zelig. All’attività di cabarettista affianca anche quella di attore, e nel 2013 lo troviamo nel cast di “Sole a catinelle” di Checco Zalone. In seguito interpreta Elia nel film “Tutto può succedere” di Lucio Pellegrini, e poi Andrea in “Io sono Mia”. Contemporaneamente prende parte ad alcuni episodi di Don Matteo, dove da il volto al PM Marco Nardi.

Attivo nel mondo del cinema, del teatro e delle fiction, Lastrico è un nome che non poteva passare inosservato alla produzione di “Un posto al sole”, che ha immediatamente pensato a lui quando si è trovata a dover rimpiazzare Raffaele Giordano. Per l’amatissimo portiere di Palazzo Palladini interpretato da Patrizio Rispo è infatti arrivato il momento di andare in pensione, e al suo posto arriverà Omar Coculio, interpretato appunto da Maurizio Lastrico.

Un posto al sole news: dopo Whoopi Goldberg anche Lastrico entra nel cast

Il 2026 è stato senza dubbio un anno ricco di sorprese per i tantissimi fans Upas. A febbraio ha fatto il suo ingresso nel cast Whoopi Goldberg (l’amatissima Deloris Van Cartier di Sister Act) e ora arriva Maurizio Lastrico.

Contrariamente a quanto accaduto con l’attrice internazionale però, la presenza di Lastrico non si limiterà a poche puntate. Mentre Eleonor Price (la ricca imprenditrice interpretata dalla Goldberg) è stata chiamata nella città partenopea per alcuni episodi speciali che celebravano i 30 anni Upas, Omar è destinato a diventare una presenza fissa nel cast, e noi siamo sicuri che la sua sottile ironia saprà conquistare anche coloro (pochi per la verità) che non lo conoscono ancora.