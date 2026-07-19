Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 20 al 24 luglio? Al centro delle trame troviamo Vincent, che affronta Markus, e Maxi, che finisce per denunciare Sophia, salvo poi pentirsi del suo gesto. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore: Vincent e Markus, è scontro

Le tensioni tra Vincent e Markus si fanno via via più accese, e i fans di Tempesta d’amore hanno già percepito la sensazione che tra i due lo scontro fosse stato solo rimandato. In effetti la “bomba” esplode quando Katja si rifiuta di lasciare il Fürstenhof con il giovane veterinario.

La decisione della ragazza accende la gelosia di Ritter, che non esita ad affrontare Markus. Ormai convinto che quest’ultimo voglia riconquistare Katja, Vincent agisce d’impulso, salvo poi pentirsi subito dopo delle sue azioni. Seppur dispiaciuto però, è contento per il riavvicinamento con la ragazza. Poco dopo però, Fanny scopre la verità. Sconvolta, decide di rompere con Vincent, e lui finisce per raccontare a Katja tutta la verità.

Tempesta d’amore news: Greta inganna tutti?

La perdita di gusto crea molti problemi a Greta, ma la giovane cuoca tenta di mascherare il suo problema realizzando solo piatti che conosce bene. Il suo escamotage funziona, almeno fino a quando si trova a dover preparare una nuova portata per il compleanno di Sophia.

Sentendosi con le spalle al muro, Greta prova a dissuadere la dark lady, ma Sopia insiste affinchè al brunch per il suo compleanno venga servito quel piatto. La cuoca va nel panico: la sua sola speranza è data dal fatto che il misterioso rituale di Michael non abbia funzionato la prima volta, e decide così di sottoporsi nuovamente al “trattamento” insieme a Miro.

Tempesta d’amore news: Maxi denuncia Sophia, poi si pente

Maxi tradisce la fiducia di Henry, denunciando Sophia per riciclaggio di denaro.

La Saalfeld ci ripensa quando Henry le dice quanto la dark lady sia disposta a fare per il figlio, e – divorata dai sensi di colpa – si tira indietro dal piano contro la Waner, ma ormai è troppo tardi.

Maxi e Henry si concedono una gita romantica, durante la quale il ragazzo sembra lasciare intendere di essere pronto a sposarla. Davanti alla dichiarazione d’amore di lui, il senso di colpa di Maxi si fa ancora più accentuato, e decide di confessargli di aver denuncito sua madre.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Alexandra e Markus sono sempre più convinti di riuscire a riprendersi il Fürstenhof, ma Christoph rimette tutto in discussione rivelando di provare sentimenti contrastanti per Sophia.

Nel frattempo la denuncia fatta da Maxi produce i suoi frutti: il sindacato criminale continua a fare pressioni su Sophia, e il boss dell’associazione respinge una sua proposta, lasciando alla dark lady ben poche vie di uscita.

Larissa è ormai convinta di non potersi sposare per amore, ed escogita un altro sistema per impossessarsi della sua eredità. La ragazza chiede a Michael di acconsentire a un matrmonio di facciata, lui rifiuta, ma la proposta della giovane finisce per spingere Yannik a prendere una decisione.