Ascolti tv domenica 19 luglio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Mondiali Spagna-Argentina” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Mondiali Spagna-Argentina vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 19 luglio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali Spagna-Argentina” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Mondiali 2026 Spagna-Argentina, la finale di FIFA World Cup 2026 ha incollato alla tv 12.455.000 spettatori pari al 67.9% di share. Gli ascolti nel dettaglio: primo tempo a 12.061.000 e il 62.5%, secondo tempo a 12.675.000 e il 68.1%, supplementari a 12.640.000 e il 74.9%.

Su Rai 2: La passione, il film del 2010 diretto da Carlo Mazzacurati con Silvio Orlando, Giuseppe Battiston e Kasia Smutniak ha divertito 407.000 spettatori (2.1%).

Rai 3: Che ci faccio qui, il programma condotto da Domenico Iannacone che racconta le fragilità più profonde dell’esistenza ha registrato 338.000 spettatori pari al 1.8% di share.

Rete 4: Vi presento Joe Black, il film del 1998 diretto da Martin Brest con Anthony Hopkins e Brad Pitt ha emozionato 273.000 spettatori con il 1.7% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu hanno appassionato 1.596.000 spettatori con uno share del 9.2%.

Italia 1: Sotto il sole di Riccione, il film italiano del 2020 diretto dagli YouNuts! e distribuito da Netflix ha coinvolto 319.000 spettatori con il 1.7%.

La7: La furia e il frastuono, il racconto per rivivere la Seconda Guerra Mondiale ha raccolto 208.000 spettatori con il 1.3%.

Tv8: Italia’s Got Talent, le repliche del programma televisivo italiano di genere talent show, basato sul format britannico Got Talent, ha fatto compagnia a 221.000 spettatori con il 1.2% di audience.

Nove: Aldo, Giovanni e Giacomo – Tel chi el telun, lo spettacolo teatrale del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo del 1999, con la regia di Arturo Brachetti, ha interessato 239.000 spettatori con lo 1.3%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : NON IN ONDA ;

: ; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 2.926.000 spettatori con il 15.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 19 luglio 2026

RAI 1

Domenica In – Il Meglio Di : 1.174.000 spettatori con il 11.3 %;

: spettatori con il %; Rai – Presentazione Palinsesti : 1.018.000 spettatori con il 10.4 %;

: spettatori con il %; Paolo Borsellino – I 57 giorni: 934.000 spettatori (9.8%) di share.

Canale 5