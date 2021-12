In arrivo grandi sconvolgimenti nella soap Un Posto al Sole. Avvolti nella cornice della città partenopea infatti, due ragazzi che in passato hanno vissuto una intensa love story si troveranno a vivere un periodo complicato a causa di problemi sorti nelle rispettive storie, che entrambi hanno vissuto dopo la fine della loro relazione. Parliamo di Patrizio e Rossella. In arrivo un inaspettato effetto nostalgia per i due protagonisti? Vediamo insieme cosa accadrà.

Patrizio e Clara: crisi in pieno clima natalizio

La città partenopea si accende di luci e festoni che annunciano l’imminente arrivo delle festività natalizie, ma Patrizio non è certo dell’umore giusto per vivere le feste di fine anno in serenità e con gioia. Dopo un dialogo con Ornella, Clara ha infatti deciso di porre la parola fine alla loro relazione e per il figlio di Raffaele l’atmosfera natalizia rischia di rendere ancora più pesante la frustrazione.

Nelle più recenti puntate di Upas tutti abbiamo potuto vedere il giovane Giordano combattere con i problemi di cuore provando a superare l’inevitabile momento di tristezza che questi hanno portato. Quello che però al momento nessuno di noi potrebbe immaginare è che non sarà solo Patrizio a vivere un periodo nero per questioni di cuore. A fargli compagnia ci sarà infatti una sua ex, che ultimamente abbiamo visto tornare a sorridere al fianco di Riccardo. Anche per Rossella infatti le sorprese non mancheranno…

Riccardo e Rossella, una vacanza felice si trasforma in incubo

La figlia di Silvia ha dovuto affrontare un periodo tutt’altro che sereno, a causa dei problemi tra la madre e il padre Michele. Dopo essersi trovata davanti a scelte difficili la giovane sembrava aver ritrovato il sorriso grazie alla vicinanza del dottor Riccardo Crovi. Proprio quest’ultimo era riuscito a stupirla proponendole una vacanza romantica a Bolzano.

Ma il sole appena tornato a splendere nella vita di Rossella sembra pronto a spegnersi in fretta, e proprio quella vacanza felice finirà per trasformarsi in un incubo che rovinerà l’atmosfera idilliaca tra i due. Rossella scoprirà infatti che nella vita di Riccardo c’è una ex moglie di nome Virginia…

Anticipazioni Un Posto al Sole: in arrivo un inaspettato effetto nostalgia?

Patrizio e Rossella, entrambi colpiti da un fulmine a ciel sereno nelle rispettive storie d’amore, si ritroveranno così a vivere un clima pre-natalizio per niente gioioso. Le loro strade potrebbero tornare a incrociarsi di nuovo e, in questo caso, probabilmente il rispettivo dolore potrebbe condurre i due giovani a condividere momenti di riflessione e di inevitabile vicinanza. Assisteremo a un inaspettato effetto nostalgia tra Rossella e Patrizio?

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming di Upas

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.