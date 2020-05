Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 17 al 23 maggio 2020 ci svelano che la soap girata a Palazzo Palladini continua a tenerci compagnia riproponendo le repliche degli anni passati. Le riprese infatti sono state fermate già da qualche settimana a causa dell’emergenza Coronavirus.

La prossima settimana troveremo Nunzio sempre più pericolosamente tentato dal modello di vita ai limiti della legalità che gli propone il suo nuovo amico Alfonso. Dopo essere sfuggito alla polizia, Alfonso cerca di convincere Nunzio a vendicarsi facendo

leva sull’orgoglio.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 17 al 23 maggio 2020

Il forzoso menage fra Greta e Roberto rischia di riservare dei risvolti nefasti per entrambi. Teresa prova ad accorciare le distanze tra Roberto e Greta, ma il suo tentativo di

mediazione le costerà molto caro.

Nel tentativo di aiutare Tommaso, Serena si ritrova faccia a faccia con Filippo e con i sentimenti che prova per lui. E mentre Filippo è sempre più stranito dal comportamento della ragazza, quest’ultima prende un’inaspettata decisione. Dopo aver fatto una brutta figura con l’uomo Serena cerca di rimediare in ogni modo.

Dopo aver aperto il suo cuore a Micaela (senza sapere che Manuela continua a spacciarsi per la gemella) Niko si ritrova al centro di un curioso triangolo amoroso e riceve una cocente delusione.

Spoiler Un Posto al Sole: Guido è fuori dai guai?

Non avendo più avuto sue notizie, Guido inizia a sperare che Virgilio non darà seguito alle sue minacce di richiesta di un risarcimento. Purtroppo però le sue speranze sono destinate a svanire in fretta. In suo aiuto corrono Andrea ed Arianna che portano avanti un loro piano per togliere l’uomo dai guai.

Un duro confronto tra Franco e Nunzio porta l’uomo a fare i conti con la rabbia da tempo repressa del figlio. La rabbia spinge Ferri a licenziare Teresa e, mentre la famiglia si stringe protettiva intorno alla donna, un appassionato discorso di Filippo induce il padre a guardarsi dentro.