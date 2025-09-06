Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dall’8 al 12 settembre? La soap partenopea promette di regalarci episodi capaci di tenerci incollati davanti ai teleschermi con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ferri nei guai

Tra Alice e Vinicio il rapporto si complica, a causa delle continue tensioni familiari. Gennaro intanto sfrutta la situazione che vede Ferri ricoverato in ospedale, per mettere ancora di più in cattiva luce il rivale.

La posizione di Roberto con gli inquirenti si complica, mentre Gennaro si lega ancor più al fratello Vinicio, respingendo Antonietta.

Per Roberto le cose si stanno mettendo davvero molto male, e l’uomo decide di fare pressioni sul suo avvocato.

Trame Un Posto al Sole: Marina affronta la situazione da sola

I guai di Roberto finiscono per ripercuotersi anche su Marina: la donna è sola ad affrontare la gestione dei cantieri.

Isolata a senza alcun sostegno si trova a fronteggiare nuove difficoltà, mentre Gagliotti continua a manipolare il fratello e lo spinge a scontrarsi con Alice.

Viola incontra Damiano nei prossimi episodi Upas

Dopo la trasferta milanese, Viola fa ritorno a Napoli. Qui rincontra Damiano, che spera di riportare un po’ di serenità nella loro relazione rivelandole le sue decisioni.

Renda però è destinato ad andare incontro a una grossa delusione, e i contrasti tra loro rischiano di compromettere anche il rapporto tra Micaela e Samuel. Dopo che la gemella Cirillo aveva convinto il ragazzo a mettere in mostra il suo talento per la danza, e che un ballo carico di sensualità sembrava aver fatto scattare una nuova scintilla tra di loro, il confronto tra Renda e Viola rischia di compromettere tutto.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Mariella si riavvicina a Guido, ma non riesce a scrollarsi di dosso i dubbi.

Il ritorno nel capoluogo partenopeo di Manuel e Rosa, finisce per intristire Luca e Giulia. Pino intanto non è affatto entusiasta all’idea di accogliere nuovi ospiti nella casa della compagna.

Anche Niko e Manuela non sono indenni dalle preoccupazioni: i due infatti, sono sempre più in ansia per gli effetti che l’intelligenza artificiale sembra avere su Renato.