Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 1° al 5 settembre? La soap partenopea si avvia a entrare nel vivo di questa 30^ stagione, che promette di tenerci incollati davanti ai teleschermi con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Gennaro è grave, Ferri nei guai

Lo scatto d’ira di Roberto Ferri potrebbe costargli molto caro. Gennaro infatti viene ricoverato d’urgenza in ospedale dopo la lite, e mentre si temono complicazioni per Gagliotti, la polizia apre un’indagine per riuscire a ricostruire la dinamica degli eventi.

Le notizie che arrivano dall’ospedale peggiorano la posizione dei coniugi Ferri: si scopre infatti che il pugno dato da Roberto a Gennaro per difendere Marina ha provocato al boss un edema cerebrale. Gagliotti è in coma.

Trame Un Posto al Sole: Marina e Roberto Ferri travolti dall’inchiesta

I coniugi Ferri cercano di difendersi dalle accuse di Gagliotti, ma le indagini del Torre sembrano metterli in seria difficoltà.

Mentre Antonietta prova a recuperare il rapporto con il marito, anche Vinicio corre in soccorso del fratello. Roberto e Marina elaborano una versione dei fatti che possa scagionarli, ma la testimonianza degli operai e quella della fidata Luciana – che avrebbero dovuto segnare un punto a favore dei Ferri – rischiano di compromettere ancora di più la loro situazione, già molto delicata.

Quando tutto sembra inevitabilmente compromesso Gagliotti si risveglia dal coma, e Roberto cerca di convincerlo a non denunciarlo. Ferri fa leva sulla necessità di proteggere i Cantieri, ma Gennaro non cede e si dichiara disposto ad andare avanti fino a distruggerlo. Il boss può contare sull’appoggio del fratello, mentre respinge quello della moglie Antonietta, invitandola a uscire per sempre dalla sua vita.

Sorpresa per Damiano nei prossimi episodi Upas

Renda sta aspettando gli esiti del concorso per diventare viceispettore. Quando arriva il responso però, rimane deluso. Damiano non ha superato la prova. La sua reazione è sorprendente, così come è del tutto inaspettata la decisione che prende.

La clamorosa scelta che fa sul suo futuro professionale, finisce per causare grande preoccupazione in Rosa. La donna si rifiuta di accettarla e – in un confronto tra i due – finisce per confessargli di provare ancora una forte attrazione per lui. Riuscirà a far cambiare idea all’ex?

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

A causa dell’equivoco di cui Serena e Manuela sono state vittime, i progetti romantici di Niko rischiano di saltare. Anche Filippo finisce in una situazione imbarazzante. Poco dopo però, è proprio Serena a trovare una via d’uscita. La giovane riesce a chiarire quanto accaduto, e a quel punto per Poggi e Manuela sembra davvero avvicinarsi il lieto fine.

Anche per l’altra gemella Cirillo sembra arrivare una svolta. Micaela fa la conoscenza di un uomo alle lezioni di ballo di Gabriela, e lo sconosciuto sembra finalmente riuscire a scalfire la corazza dietro la quale la Cirillo cela i suoi sentimenti. Per lei è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle il suo proverbiale cinismo?

Nel frattempo Mariella affronta Sasà e gli rivela la verità. Lui appare dispiaciuto per essere stato tenuto all’oscuro, ma la sostiene comunque come un vero amico.

Momento poco felice per Michele, che deve affrontare un’amara consapevolezza sul recupero della sua gamba.

Volete continuare a scoprire news e anticipazioni Upas insieme a noi? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.