Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 9 al 15 ottobre 2021 ci svelano che la situazione matrimoniale di Serena e Filippo farà preoccupare anche Mariella e Guido. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 9 al 15 ottobre 2021

La preoccupazione di Guido e Mariella per la coppia di amici non accennerà a diminuire, anche se Filippo sembrerà essere sempre più vicino alla moglie e alla figlia. Sicuramente il ritorno di Viviana creerà una situazione difficile da sostenere per la moglie dell’uomo, anche a causa di una mossa che farà Viviana e che rischierà di mandare in profonda crisi Serena. L’incontro con l’altra lascerà inevitabilmente il segno in Serena, che finirà per scaricare tutta la sua tensione sull’ignaro Filippo.

Ma la relazione tra quest’ultima e Filippo non sarà la sola a essere in crisi. Neppure Clara e Patrizio passeranno momenti d’oro, a causa delle continue tensioni tra lui e Alberto che riusciranno sempre più difficili da sopportare per la donna. Ma proprio quando lei si troverà sul punto di rivedere la sua scelta di stare con Patrizio, lui riuscirà a sorprenderla con una grande prova di maturità che rilancerà il loro rapporto.

Neppure per Michele e Silvia si prospetteranno giorni di sole: lui, dopo averla seguita dovrà decidere come affrontarla. Nel tentativo di risollevare le sorti del loro matrimonio l’uomo si lascerà andare a una proposta davvero spiazzante. Proverà infatti a suggerire alla moglie di seguirlo nel suo tour promozionale: la decisione di accompagnare Michele significherebbe allontanarsi da Napoli e da Giancarlo per un po’ di tempo. Silvia rifletterà sulla proposta. Potrebbe davvero essere questa la soluzione per riuscire a fare chiarezza nei suoi sentimenti?

Riccardo verrà rimproverato duramente da Ornella per aver disatteso le sue direttive sul lavoro, e questo lo porterà ad avere una reazione eccessiva anche al tentativo di mediazione di Rossella. Lei, d’altra parte, si sorprenderà a scoprire una forte attrazione per il giovane e prenderà una decisione inaspettata.

Marina avrà modo di scoprire, nelle prossime puntate Un Posto al Sole, che c’è una sola donna a cui Roberto non potrà mai dire di no: si tratta di sua figlia Cristina. L’uomo però si renderà ben presto conto che non è affatto facile accettare l’idea che la piccola Cristina stia crescendo in fretta.

Anticipazioni Upas: le indagini sull’aggressione di Susanna proseguono

Proseguono intanto le indagini ufficiali per l’aggressione subita dalla giovane, anche se avremo la sensazione che non stiano portando a nulla. Renato, stressato per questa situazione, finirà per stare sempre più addosso a Niko. Quest’ultimo faticherà così a reggere il forte stress emotivo che sta subendo.

Alberto, dopo aver ottenuto il compenso da Guido e Mariella, arriverà finalmente ad un compromesso con Clara. Volete sapere di cosa si tratta? Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì)