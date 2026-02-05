Cosa ci riservano le trame settimanali Un Posto al Sole. Nei prossimi episodi, in onda su Rai Tre dal 9 al 13 febbraio, assisteremo a puntate ricche di colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Trame Un Posto al Sole: Sabbiese si allontana da Stella

Il furto alla villetta è stato un successo. Nonostante i timori di “zio” Rino, Sabbiese, Stella e il fratello di lei sono riusciti a fare il colpo. In preda all’euforia, Eduardo si riavvicina pericolosamente alla donna, salvo poi riprendere le distanze.

La freddezza che mostra nei confronti di Stella, la ferisce a tal punto da spingerla a cercare un modo per vendicarsi dell’amante. La giovane donna finoisce per agire d’impulso, scatenando reazioni che potrebbero mettere in serio pericolo l’equilibrio della famiglia Sabbiese.

Stella si avvicina a Clara, e per evitare l’irreparabile Edoardo è costretto a prendere una decisione drastica.

Anticipazioni settimanali Upas, trame al 13 febbraio

Michele viene scelto per rappresentare la radio nelle celebrazioni per il trentesimo anno dalla sua fondazione, e prende una posizione precisa nei confronti di Roberto.

Un Posto al sole, cos’altro accade nella serie tv di Rai Tre?

Mariella e Sasà elaborano un piano per aiutare Bice a trovare il suo principe azzurro.

Eleanor Price riesce a incontrare Imma e Ciro Buonocore. La donna si presenta a loro sotto mentite spoglie, presentandosi a loro come turista, ma poi decide di rivelare la sua vera identità. Eleanor può contare sull’appoggio di Raffaele, mentre Colin si mostra scettico. Ma il supporto dello storico portiere di Palazzo Palladini non basta, e nonostante l’intervento di Giordano l’incontro tra la Price e la famiglia Buonocore si rivela assai deludente.

Gianluca sempre più affascinato da Anna. Il ragazzo però ignora che – di lì a poco – suo padre Alberto riconosca in lei la misteriosa “ragazza della pioggia” incontrata settimane prima. Quando Palladini lo scopre, rimane sconvolto.

Silvia è assalita dai sensi di colpa, e decide di concedere a Gianluca un’altra possibilità.

Con l’approssimarsi di San Valentino, Samuel e Nunzio sembrano aver trovato lo spunto perfetto per dimostrare a Micaela e Rossella il loro amore.