Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 8 al 14 aprile 2023 ci svelano che assisteremo alla preoccupazione di Nunzio, ma anche alla riconoscenza di Rossella nei confronti del padre. Non mancheranno neppure le incertezze di Viola, che non si mostrerà così sicura per la scelta che ha fatto. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 8 al 14 aprile 2023

Nunzio è preoccupato all’idea di non riuscire a far fronte all’impegno economico preso con Silvia. La ragazza non sospetta minimamente che – tra i suoi finanziatori della nuova azienda – oltre a Nunzio e Diego ci sia anche Michele. Rossella lo scopre e ringrazia il padre per ciò che sta facendo.

Nel frattempo, i nuovi soci del caffè Vulcano festeggiano e pensano a un modo per rilanciare l’immagine del locale. Alberto assiste ai festeggiamenti e tenta in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote a Silvia. A Pasquetta Palladini si trova costretto a gestire molte sorprese. Questo non gli impedisce di tentare di recuperare il suo rapporto con Diana, anche se lei sembra di tutt’altro avviso. Le parole di Diana finiscono per fare arrabbiare Alberto, e a fare le spese del suo nervosismo è di nuovo Clara.

Un Posto al Sole news, i dubbi di Viola

Viola è tutt’altro che convinta che tornare con Eugenio sia stata la scelta migliore, e i suoi dubbi impensieriscono Ornella. Dopo che la giovane Bruni ha fatto la sua scelta, Damiano si riavvicina a Rosa, ma il loro matrimonio sembra non avere ormai più futuro e i due finiscono per allontanarsi nuovamente.

Guido e Filippo assistono all’ennesimo battibecco tra Mariella e Serena, e riescono finalmente a scoprire il motivo delle loro liti. Più tardi, i due uomini cercano in tutti i modi di far riappacificare le rispettive mogli.

Upas, anticipazioni al 14 aprile Un Posto al Sole

Roberto è di nuovo costretto a correre da Lara per un’improvvisa emergenza. In sua assenza Marina riceve la gradita visita di un amico francese. Più tardi, l’imprenditrice pretende che Ferri faccia una scelta difficile e definitiva.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.