Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 6 al 12 settembre 2020 ci svelano che è arrivato il momento del confronto tra le famiglie vicine a Niko e Susanna e, dopo quanto accaduto il giorno delle nozze, quel confronto si preannuncia come un momento difficile. La situazione che si è venuta a creare fa sentire Renato e Giulia impotenti: i due non sanno davvero come comportarsi con Niko. Tutto questo porta però Susanna a prendere una decisione davvero molto sofferta.

Il rientro di Fabrizio dalla Russia è accompagnato da importanti novità. Intanto Diego, alla ricerca di un lavoro, ha modo di confrontarsi con il mondo dei rider, fino a quando la trasmissione radiofonica di Michele, gli porta un’ispirazione.

Serena, a causa di un imprevisto, non riesce ad assistere alla recita della figlia, ma Irene aiutata da Fabrizio, riesce comunque a farle godere lo spettacolo. Serena commossa, si trova a ripensare con una immensa nostalgia ai bei tempi trascorsi in compagnia di Filippo ed Irene.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 6 al 12 settembre 2020

Sembra proprio che il rapporto tra Eugenio e Viola non possa essere recuperato e loro due non sembrano affatto intenzionati a cercare di recuperarlo. Dopo aver subito l’ennesimo scossone Viola si mostra ancor più ostile nei confronti di Eugenio e, nonostante uno sfogo della donna con Filippo dia modo a quest’ultimo di metterla in guardia sul rischio di vedere andare a monte il suo matrimonio, lei non appare affatto intenzionata a cedere.

Quando Eugenio viene a sapere dell’imminente partenza di Viola, cerca di parlarle ma lei si mostra ancora molto chiusa nei suoi confronti. Eppure Nicotera tenta di fare tutto il possibile per poterla riconquistare.

Mariella si trova a dover fronteggiare le resistenze di Guido, quando decide di organizzare una bella vacanza per Lollo.

Spoiler Un Posto al Sole: un incontro casuale

Mentre Fabrizio si trova in compagnia di Marina a discutere con Eva della commessa del ricco imprenditore russo per il quale la donna lavora, si imbattono casualmente in Roberto Ferri.

Le nostre news sulle vicende di Palazzo Palladini per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana con nuove anticipazioni Un Posto al Sole.