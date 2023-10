Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 6 al 12 ottobre 2023 ci svelano che la collera di Lara nei confronti di Marina non si placherà, e quando la Martinelli scoprirà che la moglie di Roberto ha avuto la meglio perderà le staffe. Momenti di panico per Marina, che si troverà al centro di un pericoloso piano di vendetta. Scopriamo insieme cosa accadrà nel dettaglio nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana su Rai 3.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 6 al 12 ottobre 2023

Nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 6 al 12 ottobre su Rai 3 Marina si troverà a correre un serio pericolo. Quando Lara realizzerà che il suo castello di bugie è crollato miseramente, e che Roberto inizia a sospettare che anche la paternità del piccolo Tommaso sia solo un’invenzione della donna, quest’ultima perderà la testa e sarà assalita dal desiderio di vendetta verso la donna che invece è riuscita a riconquistare il cuore e la fiducia di Ferri.

Lara proverà a manipolare Ida, mescolando verità e menzogne sul conto di Roberto e sua moglie. Spaventata dai racconti della Martinelli, la mamma di Tommy cercherà di fuggire, ma verrà fermata da Marina che le parlerà a cuore aperto. La Giordano e il marito le faranno una proposta che non potrà rifiutare e che accontenterà tutti. La sola a essere tagliata fuori sarà Lara, che dopo aver realizzato che ha perso tutto vorrà farla pagare alla rivale.

Il sentimento di vendetta che proverà nei confronti della signora Giordano la porteranno a perdere il controllo della situazione. Marina correrà un serio pericolo nelle mani della perfida e astuta Martinelli, e riuscirà a salvarsi solo grazie all’intervento di Ida.

Un Posto al Sole, spoiler Upas al 12 ottobre

Negli episodi settimanali Un Posto al Sole ci sarà spazio anche per le vicende di Silvia, che resterà spiazzata dal ritorno a sorpresa di Giancarlo. Il fidanzato non solo rientra a sorpresa nella città partenopea, ma arriva con una notizia importante. Al momento non sappiamo di cosa si tratti, ma non è da escludere che il giovane sia riuscito a ottenere quel trasferimento ufficiale che gli permetterà di trasferirsi a Napoli e di stare al fianco della sua amata.

Un Posto al Sole, cos’altro accade?

Michele si troverà a dover affrontare una nuova sfida in campo professionale. Il giornalista sarà al timone di una nuova trasmissione radiofonica, e dovrà affrontare un argomento decisamente spinoso, che promette di dividere il pubblico. Come se la caverà?

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.