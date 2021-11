Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 6 al 12 novembre 2021 ci svelano che assisteremo alla scomparsa di Mattia. Dopo aver aggredito Diego infatti, il ragazzo farà perdere le proprie tracce. Il fatto che sia fuori di sé lo renderà estremamente pericoloso. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 6 al 12 novembre 2021

Non sarà solo l’aggressione a Diego a rendere quanto mai impellente la necessità di rintracciare Mattia:su di lui peseranno infatti anche i sospetti per l’aggressione a Susanna. Niko cercherà di capire se sia stato proprio lui ad aggredire la giovane. Poco dopo un’intuizione di Diego sembrerà finalmente dare una nuova svolta alle indagini.

Ma Mattia non sarà il solo ad essere stravolto nelle prossime puntate Un Posto al Sole. Anche Filippo si troverà a fronteggiare la necessità di occuparsi di Elisabetta, ed è per questo che chiederà agli inquilini della Terrazza di tenere compagnia a Irene. La bambina però non sembrerà gradire affatto.

Ferri si troverà a chiedersi quale sia la vera ragione del suo ritorno a Napoli, dopo un incontro con Lara.

Marina sarà ancora combattuta tra il desiderio di cedere alle avances di Roberto e quello di aiutare Fabrizio a uscire dalla sua dipendenza. Posta davanti a un bivio, la donna resterà piacevolmente sorpresa dal segnale forte che arriva dal marito, che sembrerà non perdere occasione per dimostrarle il suo amore e la volontà di cambiare. Quando Ferri proverà ad accorciare un po’ le distanze con la donna, lei si dichiarerà impegnata ad affrontare la propria crisi matrimoniale.

Guido, dopo le raccomandazione di Espedito su Speranza, sentirà tutta la pressione del suo nuovo ruolo di vigilante. Più tardi la partenza del padre della ragazza farà tirare un sospiro di sollievo a Vittorio e a Samuel. Quando Mariella si mostrerà intenzionata ad affrontare Espedito per perorare la causa di Speranza, Guido farà dietrofront.

Anticipazioni Upas: Crovi, il rider dal carattere irascibile

Avremo modo di vedere il carattere irascibile di Crovi creare incomprensioni tra Rossella e Ornella. Il rider mostrerà la sua natura violenta anche durante una discussione con Mattia, che però riuscirà a gettare qualche ombra sul bel dottore.

Intanto miglioreranno le condizioni di Susanna, che si preparerà così a lasciare l’ospedale, mentre resteranno troppi dubbi sull’identità del suo aggressore.

Clima tesissimo tra Fabrizio e Marina, che saranno alle prese con una violenta lite che potrebbe lasciare una ferita insanabile tra loro. Subito dopo l’uomo mediterà sui propri errori, mentre Marina affronterà Roberto. Avrà finalmente preso la sua decisione? Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming di Upas

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.