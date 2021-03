Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 6 al 12 marzo 2021 ci svelano che vi saranno momenti di grande tensione a Palazzo Palladini. Vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 6 al 12 marzo 2021

Alberto si trova a fronteggiare le richieste di Barbara, che si mostra sempre più esigente. Dopo un confronto davvero teso con Lara Roberto scopre che i suoi problemi sono appena agli inizi. Raffaele parla con Diego del suo confronto con Don Giuseppe, riferendogli l’esito riguardo alla possibile società che potrebbe creare. La conversazione da modo a Raffaele di scoprire anche un lato privato e fino a quel momento sconosciuto dell’artigiano.

Rossella è impegnata a riscrivere la sua tesi, ignara del fatto che mentre lei si affanna per portare a termine il suo percorso universitario, Ilaria cerca in ogni modo di rovinarle la carriera scolastica.

Ferri appare sempre più convinto che dietro agli incidenti avvenuti ai Cantieri non vi sia solo la casualità e cerca di scoprire chi si nasconde dietro. Gli incidenti ai Cantieri si fanno sempre più frequenti, provocando ingenti danni e pericoli, e Ferri si attiva per capire in fretta chi sia l’autore di quei continui sabotaggi. Poco dopo l’uomo fa a Franco una allettante proposta.

Patrizio si ritrova sempre più vicino a Clara e, sempre più attratto dalla donna, si ritrova a fare i conti con la propria coscienza e con quei sensi di colpa che prova nei confronti di Rossella. Mentre Patrizio è costretto ad affrontare le conseguenze di quanto sta accadendo con Clara, un imprevisto causa uno scontro inaspettato tra la giovane e Alberto.

Spoiler Un Posto al Sole: Niko e Susanna di nuovo insieme?

Niko sembra riavvicinarsi inaspettatamente a Susanna, tanto che Jimmy inizia ad intravedere di nuovo un futuro insieme per i due. Ma mentre Niko mostra una inaspettata apertura verso Susanna Sasà si trova a litigare duramente con Bruno. Quando cerca l’appoggio di Guido e Cotugno Sasà riceve un’amara sorpresa.

Per conoscere gli sviluppi di questo riavvicinamento di Noko a Susanna e gli esiti del litigio tra Sasà e Bruno, cari amici lettori, l'appuntamento è per la prossima settimana.