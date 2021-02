Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 6 al 12 febbraio 2021 ci svelano che vi saranno momenti di grande tensione a Palazzo Palladini, ma anche di grande complicità. Diego sarà impegnato a dare una mano a Silvia nella gestione del Vulcano e le aspirazioni del giovane faranno breccia nel cuore di Ornella, che cercherà di convincere Raffaele a riaprire con il figlio un discorso che sembrava ormai chiuso.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 6 al 12 febbraio 2021

Le indagini di Franco per scoprire i motivi che hanno portato Nunzio nella città partenopea si svolgeranno con grande discrezione, mentre il nuovo arrivato stringe amicizia con Samuel che da poco si è trasferito nel seminterrato. Nunzio sa che se non risolverà in fretta le sue pendenze una persona a lui cara potrebbe pagarne le conseguenze. Per questo motivo cerca in ogni modo di racimolare la somma che gli permetterebbe di evitare guai seri senza destare sospetti in Franco.

Silvia appare delusa sia a causa dell’operato della polizia, sia dal poco sostegno che riceve da Michele, e prende una decisione inaspettata. Intanto il giovane sembra sempre più occupato a cercare di dissuadere Chiara che vorrebbe intervistare la ragazza. Le conseguenze di un’intervista rischierebbero di scavare un solco ancor più profondo nel rapporto tra Silvia e Michele.

L’evento mondano al Circolo rischia di compromettere i rapporti tra Alberto e Clara. Quando i due ricevono l’invito per partecipare all’evento di gala Clara si mostra contrariata e neppure le insistenze di Serena riescono a farle cambiare idea. Decide così di rimanere a casa, mentre Alberto arriva accompagnato da Barbara. Alla serata mondana prendono parte anche Roberto, Filippo e Serena.

Raffaele fa una proposta imprenditoriale a Diego, che si prende del tempo prima di rispondergli. Dopo che i due si sono recati insieme al museo di arte presepiale Diego prende una decisione.

Spoiler Un Posto al Sole: Salvatore e Bruno fanno pace

Cerruti cerca in tutti i modi di riappacificarsi con Sarti, ma ogni tentativo del vigile sembra cadere nel vuoto. Alla fine però i due riescono a superare le divergenze e fanno finalmente pace. Il clima tra Salvatore e Bruno sembra così tornare disteso, ma a Bice non basta.

