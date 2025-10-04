Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 6 al 10 ottobre? La soap partenopea promette di regalarci episodi capaci di tenerci incollati davanti ai teleschermi con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.
Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto nei guai
Ferri appare determinato a regolare i conti con i detenuti che lo minacciano in modo drastico. Roberto – a seguito di un’aggressione subita da Rosario – decide di difendersi senza chiedere ulteriori aiuti. L’imprenditore aggredisce e picchia l’altro detenuto, finendo così per mettersi nei guai.
Marina, nel frattempo, elabora un piano per liberare i Cantieri Flegrei dall’influenza di Gennaro Gagliotti. La Giordano – ignara delle manovre di Ferri in carcere – vive in ansia per la sua salute, alimentando un crescente rancore verso Gennaro e il fratello.
Upas, spoiler al 10 ottobre: Luca da una “lezione” ad Alberto Palladini
La dipendenza di Gianluca dall’alcool diventa sempre più evidente, e Diego propone a Nunzio di offrirgli un lavoro al Vulcano per compensare l’assenza di Silvia e cercare di tenerlo lontano da quel “vizio” pericoloso.
Poco dopo Gianluca riceve l’opportunità di un nuovo lavoro, che però contrasta con le aspettative di Alberto.
Sarà Luca a mostrargli, sotto una luce diversa, il significato autentico dell’essere genitore.
Spiraglio per Mariella e Guido nei prossimi episodi Un posto al sole
Guido, che sembra avvicinarsi a un riavvicinamento con Mariella, viene sorpreso da una visita inaspettata, accompagnata da una richiesta d’aiuto imprevista da parte di Alfredo.
In seguito i due decidono di aiutare Alfredo, riuscendo a sottrarlo all’oppressione di Cotugno, e il vecchio maggiordomo mostra una gratitudine sorprendente nei confronti di Guido.
Castrese continua a tormentarsi per Sasà, mentre il rapporto tra Mariella e Guido sembra finalmente intraprendere una direzione positiva. Tuttavia, proprio quando lei è pronta ad aprirsi a un riavvicinamento, un evento sconvolgente la colpisce profondamente.
Nonostante gli sforzi, Guido non riesce a riconquistare la fiducia di Mariella, mentre Castrese si ritrova in una solitudine cupa e senza apparenti vie d’uscita.
Trame Upas: l’appello di Damiano
Damiano rivolge un appello accorato a Grillo, implorandolo di lasciare in pace Eduardo.
Clara, desiderosa di dare supporto a Sabbiese, si rivolge a Giulia e Niko, ma i risultati non sono quelli sperati.
Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?
La situazione tra Rosa e Pino continua a deteriorarsi. La loro relazione sembra ormai giunta al capolinea. L’angoscia per il destino di Eduardo, finisce per avvicinare la donna ancora di più a Damiano, e il loro legame si rafforza.
Filippo, dopo un’intensa conversazione con suo padre, avverte il desiderio di aiutare.
Renato soffre per l’assenza di Raffaele, ma trova un modo per sentirlo vicino.
Rossella, sebbene animata da buone intenzioni, si rende infine conto che tra lei e Riccardo non potrà mai esistere un’amicizia sincera.