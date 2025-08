Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 4 all’8 agosto? La soap partenopea propone cinque appuntamenti ricchi di suspence con i personaggi di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori troveremo Gianluca Palladini, che sarà notato mentre si aggira tra i vicoli di Napoli. Le sue condizioni di salute desteranno molta preoccupazione.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Gianluca parla con Luca e Giulia

Gianluca continua a vagare per le strade di Napoli, sempre più dolorante. A un certo punto si imbatte in qualcuno che lo riconosce. perché il giovane Palladini si sta nascondendo e chi lo ha ridotto così? Se per il momento la risposta a queste domande rimane un mistero, possiamo anticiparvi che a trovarlo è Rossella.

La dottoressa Graziani si trova così ad affrontare un situazione molto delicata, ovvero gestire la presenza di Gianluca a Napoli senza far trapelare nulla a Luca. Fortunatamente per lei però, il destino decide di giocare a suo favore, ed è lo stesso Gianluca che – dopo aver detto una bugia che ha scosso molto De Santis – decide di rivelare la sua presenza anche all’ex primario.

In una conversazione con il medico e Giulia, il giovane Palladini rivela le condizioni precarie in cui ha dovuto vivere fino a quel momento. Sebbene si sforzi di tenere lontano il padre dalla sua vita, appare evidente che Gianluca soffre molto per l’assenza del genitore.

Trame Un Posto al Sole: Damiano sconvolto, fa una mossa inaspettata

Mentre Viola si prepara ad accompagnare Eugenio a Milano, e assisterlo durante la degenza dopo l’intervento, Damiano cova dentro di sé tanta rabbia. La decisione della compagna lo ha profondamente deluso, e lo porta a fare un gesto inaspettato.

Il poliziotto si lascia andare alla passione con Rosa, proprio mentre quest’ultima è in procinto di partire con Pino. E così, mentre prepara le valigie, la donna non può fare a meno di essere sconvolta per il bacio di Renda.

Crociata contro Gagliotti nei prossimi episodi Upas

Gennaro, con il suo atteggiamento autoritario e arrogante, fa perdere più di una volta la pazienza a Ferri. Mentre Roberto sembra far fatica a contenere l’intraprendenza di Gagliotti ai Cantieri, Marina elabora un piano più subdolo per sbarazzarsi di lui.

La donna – complici alcuni scatti che dimostrano il tradimento del boss – cerca di convincere Antonietta a passare dalla loro parte. La moglie di Gagliotti potrebbe essere l’alleata perfetta, e mentre lui continua a vedersi di nascosto con Maddalena, Marina sembra riuscire a conquistare la fiducia di Antonietta.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Le vacanze sono ormai alle porte, e sono molti i protagonisti che si preparano a lasciare il capoluogo partenopeo per un periodo più o meno lungo. Guido propone a Mariella qualche giorno di vacanza in coppia e lei accetta, ma poco dopo – grazie a Serena – si rende conto di avere agito con troppa impulsività.

Raffaele fatica a comprendere l’enigmatico comportamento del cognato. Poco dopo l’uomo – con la solita inventiva che da sempre lo contraddistingue – riesce a sollevare il morale ad Antonio, che non ha preso bene i cambiamenti nei piani delle vacanze.

Serena è preoccupata all’idea che sua sorella Micaela rimanga sola per le vacanze, e le propone di recarsi a Maratea. Ancora una volta la Cirillo però, riesce a sorprenderla.

Anche Silvia e Michele si preparano a partire per le vacanze, sebbene lui faccia un po’ fatica a liberarsi dei sensi di colpa nei confronti di Agata.

A fronte di tante partenze, ci sarà anche qualche arrivo: Clara raggiunge la città partenopea e viene accolta con calore da Rosa.