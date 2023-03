Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 4 al 10 marzo 2023 ci svelano che assisteremo a momenti di tensione per le sorti di Otello. L’ex vigile avrà infatti un malore e verrà trasportato d’urgenza in ospedale. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Otello ha un cedimento alla notizia dell’infarto che ha colpito la moglie Teresina e viene colto da malore. L’ex vigile viene così trasportato in ospedale, dove le sue condizioni di salute vengono monitorate costantemente. L’uomo non sa ancora che la moglie non ce l’ha fatta!

La notizia della morte di Teresa getta Palazzo Palladini in un grande dolore, e quando Otello apprende la notizia cerca faticosamente di superare il dolore per la perdita della moglie con il supporto e l’affetto dei familiari. La grande famiglia di Palazzo Palladini dà l’ultimo commosso saluto a Teresina e si stringe attorno al dolore dell’ex vigile, che fatica moltissimo ad affrontare quanto accaduto alla moglie. Ricordiamo che l’attrice che interpretava Teresa – Carmen Scivittaro – è scomparsa lo scorso agosto all’età di 77 anni.

Un Posto al Sole news: Samuel spogliarellista

Nelle prossime puntate Un Posto al Sole ci sarà spazio anche per le vicende di Samuel, che in occasione della Festa della Donna accetta di esibirsi come spogliarellista per cercare di rilanciare il Vulcano. La scelta del giovane non lascia indifferente Speranza. La ragazza si trova a fare i conti con una scelta azzardata del fidanzato e con quel pizzico di gelosia che si insinua in lei quando si accorge che Micaela – durante l’esibizione – non toglie gli occhi dal giovane.

La gelosia non risparmia neppure Marina, che fa fatica ad accettare la presenza di Lara nella vita di Roberto. Le manovre di Lara per riuscire a conquistare nuovi spazi nella vita del Ferri si fanno sempre più insistenti, e Marina può solo osservare con timore sperando che Roberto non cada nella rete che l’altra sembra tessergli attorno.

Prima di lasciare Napoli Luca chiede a Giulia di poterla incontrare. Franco torna dalla Nuova Zelanda e trova Bianca molto giù per quanto successo. Rossella appare estremamente provata dalla morte della nonna, e cerca in Riccardo un po’ di supporto. Lui però sembra sempre più distratto dal lavoro.

Silvia e Giancarlo sono sempre più distanti, mentre Michele – stanco di osservare i continui attacchi a cui viene sottoposto il Vulcano – decide di intervenire. Rosa ha perso il suo lavoro in fabbrica e si rivolge a Viola per un aiuto. Giulia e Angela rischiano di trovarsi nuovamente in pericolo, mentre Irene esprime il desiderio di conoscere Tommaso.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.