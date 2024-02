Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 4 al 10 febbraio 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori ci saranno Nunzio e Rossella. Il Cammarota farà la sua dichiarazione d’amore a Ross, che resterà spiazzata. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 4 al 10 febbraio 2024

Nelle prossime puntate inedite Un Posto al Sole – in onda dal 4 al 10 febbraio 2024 – vedremo Nunzio rivelare i suoi sentimenti a Rossella. L’accorata confessione di Nunzio circa i sentimenti che prova per lei, costringerà Rossella a fare i conti con ciò che prova realmente. Come se non bastasse la Graziani dovrà sopportare anche l’inspiegabile e improvviso comportamento ostile di Ada nei suoi confronti.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: la confessione di Riccardo

Le cose non andranno meglio a Riccardo che – dopo l’incontro con la sua ex Virginia – sarà tentato di ricadere nella trappola della nostalgia. Tornato da Milano il Crovi dovrà confessare alla futura moglie qualcosa di davvero importante.

Per Rossella non sarà semplice gestire la confessione di Riccardo e la volontà del giovane di volersi trasferire in Germania.

Pr la coppia si aprirà un periodo di crisi profonda, che vedrà la Graziani confusa dalla confessione di Nunzio, e Riccardo ormai in preda a una nostalgia profonda dopo l’incontro con l’ex moglie Virginia.

Ida manipolata dai coniugi Ferri nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Marina e Roberto continueranno a fare pressioni su Ida, per costringerla ad allontanarsi da Tommy. I coniugi Ferri però saranno tenuti d’occhio da Diego e Raffaele, che cercheranno di proteggere Ida dalla coppia.

Nel frattempo aumenteranno le tensioni tra Rosa e Clara. La presenza sempre più ingombrante di Alberto spingerà Rosa a mettere in guardia Clara, spingendola a non credere alla buonafede del suo ex compagno. Clara però non si lascerà convincere e cercherà invece di convincere Rosa a trasferirsi altrove. La madre di Federico andrà con Alberto a vedere la nuova casa dove dovrebbe trasferirsi con il figlio.

Spoiler UPAS, cos’altro accade?

Flavio Bianchi proverà in ogni modo a portare Giulia dalla sua parte, convincendola che la sua iniziativa sia un passo in avanti per il difficile quartiere. Spetterà poi a Michele il compito di approfondire la questione. Il Saviani scoprirà – dopo un incontro con l’imprenditore – che la sua lodevole iniziativa nasconde un lato oscuro che finirebbe penalizzare ancora di più le fasce deboli della popolazione.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.