Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 4 al 10 dicembre 2021 ci svelano che assisteremo all’inevitabile scontro tra Nunzio e Franco. Il padre, preoccupato per il futuro del figlio che sembra sempre più preso da Chiara, deciderà di affrontarlo. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 4 al 10 dicembre 2021

Se tra Franco e Nunzio la tensione arriverà alle stelle a causa dell’interesse del giovane per Chiara, saranno in molti a vivere momenti difficili. Prima tra tutti proprio la ragazza, che non solo si ritroverà ad essere causa seppure involontaria del conflitto, ma dovrà anche lottare con i propri sensi di colpa. Il terribile segreto che la ragazza custodisce sulla notte dell’incidente sembrerà metterla sempre più sotto pressione, fino al punto di spingerla a rivelare come sono andate effettivamente le cose.

Neppure Vittorio sembrerà passarsela meglio, e apparirà sempre più in difficoltà nel gestire Speranza, che ormai sarà innamorata persa, tanto da spingerlo a elaborare una strategia stravagante.

L’avvicinarsi del debutto commerciale delle “Marinelle” renderà particolarmente nervoso Fabrizio. Tra Silvia e Rossella la situazione si farà sempre più tesa, anche perché quest’ultima non sembrerà affatto disposta a perdonare la madre. A peggiorare le cose poi ci si metterà un incontro che per Rossella sarà tutt’altro che gradito.

Il solo a vivere un momento spensierato sembrerà essere Patrizio, che con l’approssimarsi delle festività già assaporerà il Natale al fianco di Clara. Ma una brutta sorpresa potrebbe rovinare i suoi piani. Quando il giovane propone a Clara di trascorrere insieme il giorno di Natale, lei prenderà tempo lasciandolo così spiazzato.

Anticipazioni Upas: il Natale riporterà un po’ di serenità?

I preparativi per il Natale procederanno in casa Giordano e mentre il 25 dicembre si avvicinerà qualcosa potrebbe cambiare. Complice l’atmosfera natalizia (e i consigli di Chiara) Nunzio e Franco faranno pace e il figlio riuscirà a strappare una promessa al padre.

Patrizio sembrerà riuscire a convincere Samuel a non accettare l’aiuto di Vittorio per conquistare Speranza. Raffaele sembrerà determinato a voler dare una lezione a Renato e per riuscirci chiederà l’aiuto alla scacchista di Palazzo Palladini.

Anche Rossella sarà sul punto di prendere un’importante decisione, che la potrebbe portare a scegliere di andare a vivere con il padre. Ma Michele riceverà una notizia che potrebbe scombussolare ancora una volta i suoi programmi. Di cosa si tratterà?

Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming di Upas

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.