Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 30 settembre al 5 ottobre 2023 ci svelano che Rosa deciderà di rivolgersi a Viola pur di riuscire a salvare Damiano. La donna sarà ben consapevole dell’ascendente che la Bruni ha sul suo ex marito, e non esiterà a confidarsi con la sua rivale in amore per convincere il poliziotto a fare un passo indietro. Scopriamo insieme cosa accadrà nel dettaglio nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana su Rai 3.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 30 settembre al 5 ottobre 2023

Nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 30 settembre al 5 ottobre su Rai 3 Rosa chiederà aiuto a Viola. Ma cosa potrà spingere l’ex moglie di Damiano a contattare la figlia di Ornella? Tutto inizierà quando Rosa scoprirà che l’ex marito avrà deciso di lavorare come infiltrato. La sua ansia per le sorti dell’uomo avrà il sopravvento, e non esiterà a implorare Viola affinché convinca Damiano a fare un passo indietro.

Rosa saprà bene che l’insegnante ha un forte ascendente sull’ex marito, e che se c’è una persona che possa riuscire a convincerlo a rinunciare alla rischiosa operazione, quella è proprio Viola.

Un Posto al Sole, spoiler 5 ottobre

Parallelamente a questa vicenda, Rosa avrà modo anche di togliersi una piccola soddisfazione. Sarà infatti destinata ad assumere – anche se solo temporaneamente – il posto di Raffaele nella portineria di Palazzo Palladini. Il disappunto di Otello – contrario fin dall’inizio a questa decisione – non basterà infatti a far desistere Raffaele.

Il carismatico portiere di palazzo Palladini deciderà infatti di trasferirsi a Barcellona, dove vive il figlio. La scelta del sostituto ricardà appunto su Rosa.

Un Posto al Sole news, spoiler Upas al 5 ottobre

Nelle prossime puntate Un Posto al Sole ci sarà spazio anche per vicende dal tono decisamente più leggero. Il 2 ottobre è la festa dei nonni e la soap partenopea – come consuetudine – celebrerà l’evento in tempo reale. A dare l’incipit alla vicenda saranno Otello e Renato. I due – solitamente petulanti – non tarderanno a manifestare una particolare insofferenza per la festività, resa insopportabile dal fatto che si sentono dimenticati dai suoi familiari.

I due però dovranno ricredersi, quando scopriranno di essere tenuti in alta considerazione dai propri cari, che non tarderanno a dare loro una grande dimostrazione di affetto e stima.

Un Posto al Sole, cos’altro accade?

Marina e Roberto faranno una proposta interessante a Ida, mentre Lara avrà come unico desiderio quello di vendicarsi della Giordano. Nunzio – dopo l’ennesima notte fatta di eccessi e frequentazioni occasionali – deciderà di parlare con Rossella per scusarsi con lei. Samuel si sforzerà di contenere le avances di Micaela per non tradire nuovamente Speranza. Mariella convincerà Bice a procedere con un una separazione consensuale e pacifica, mentre Guido osserverà insofferente il suo atteggiamento cinico nei confronti del figlio Gerry.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.