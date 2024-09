Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 30 settembre al 4 ottobre 2024 ci svelano che vivremo una settimana densa di momenti che ci faranno trattenere il fiato. Cosa accadrà in Upas nelle prossime puntate? Al centro dei riflettori ci saranno ancora le indagini per l’aggressione subita da Ferri, e Lara sarà la principale indiziata. Un gesto avventato della Martinelli farà infuriare Marina.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara principale indiziata

Nelle prossime puntate Un Posto al Sole – in onda dal 30 settembre al 4 ottobre – assisteremo al prosieguo delle indagini sull’aggressione avvenuta in città che ha visto coinvolti i vari protagonisti del processo legato al caso dell’affidamento di Tommaso.

Le indagini della polizia si concentreranno su Marina Giordano, e anche se la compagna di Roberto Ferri continuerà a dichiararsi innocenta, l’ombra del sospetto incomberà su di lei. A un certo punto però emergeranno nuovi elementi. La polizia continuerà infatti a seguire anche altre piste per la risoluzione di questo mistero, e alcuni indizi faranno pensare che dietro l’aggressione possa nascondersi Lara.

Quando la Martinelli si renderà conto di essere diventata la principale indiziata andrà in ospedale e lì incontrerà Marina carica di rabbia. Tra le due donne ci sarà un acceso diverbio, che Lara registrerà e diffonderà in rete. Sarà la goccia che farà traboccare il vaso per Marina, che prenderà una decisione radicale. Intanto Lara riceverà la visita di Suor Maura, che le dovrà dire qualcosa di importante. Più tardi Lara proverà a convincere la suora a non parlare con la polizia.

Manuela lavora al Caffè Vulcano nelle prossime puntate Upas

Manuela proporrà a Silvia una collaborazione – anche solo part-time – al Caffè Vulcano. Silvia deciderà di darle una chance, anche considerato il fatto che Ida sarà impegnata nel processo contro Ferri. La Cirillo verrà così assunta in prova, ma Nunzio sarà tutt’altro che soddisfatto del suo operato. Cammarota non condividerà con Silvia la decisione di questa new entry e tra lui e Manuela ci saranno scintille.

Nunzio non perderà di vista la nuova cameriera, e la richiamerà quando noterà che ha sbagliato a prendere un ordine. Per il cuoco il motivo sarà legato al fatto che Manuela userà il telefono cellulare durante il lavoro, finendo per distrarsi. La Cirillo si scuserà e sarà amareggiata per quel richiamo pubblico, affermando di aver ricevuto una telefonata importante che l’avrà portata a distrarsi.

Poco dopo Jimmy si recherà al Vulcano con Mina. Tra zia e nipote rischierà però di instaurarsi una complicità sbagliata.

Un Posto al Sole, cos’altro accade?

Luca sostituirà Ornella come medico volontario presso il Centro Ascolto di Giulia, mentre Diana faticherà sempre più a riprendere in mano la propria vita.

Per Rossella arriverà il momento di fare chiarezza sui propri sentimenti.

Crescerà la sintonia tra Rosa e Don Antoine, ma la loro amicizia comincerà a essere vista con un certo sospetto.