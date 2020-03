Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che le puntate che saranno trasmesse dal 30 marzo al 3 aprile 2020 saranno al cardiopalma. Proseguirà l’intricata vicenda che lega il boss Tregara alla famiglia del Magistrato Nicotera. Leonardo farà una proposta inaspettata a Serena la quale si ritroverà a prendere una decisione importantissima.

Anticipazioni Un posto al sole, trame fino al 3 aprile 2020

Marina Giordano si ritroverà in serio pericolo a causa di una sua amica di vecchia data, Gabriella. Ferri cercherà di salvare la donna ma riuscirà nell’intento? Intanto, Niko e Susanna si rimboccheranno le maniche pur di dare una mano al Magistrato Nicotera e cercheranno in ogni modo di convincere il loro assistito Avella a collaborare con la giustizia. Le indagini sul pericoloso malvivente Tregara andranno avanti ed assumeranno dimensioni grottesche.

Eugenio e Viola si ritroveranno distanti ma per la donna sarà molto difficile gestire questa lontananza dato che sarà in pensiero per l’uomo che ama e per il pericolo che tutta la famiglia corre. Il boss Tregara avrà dei nuovi e loschi piani.

Spoiler Un posto al sole: Leonardo parte

La cagnolina trovata dalla piccola Bianca continuerà a girare attorno alla Terrazza, ma Giulia cercherà di allontanarla. Presto, però, tra la Poggi e il tenero animale nascerà un legame molto speciale e soprattutto tenero. Giulia si ritroverà persino a discutere con Franco e Angela per la gestione della cagnolina e si verrà a sapere il motivo per cui la donna si era mostrata restia davanti alla bella bestiola.

Leonardo, per questioni di lavoro, si preparerà a partire. Pima di andar via, l’uomo farà una proposta inaspettata a Serena. Nel dettaglio, Leonardo chiederà all’ormai ex moglie di Filippo di seguirlo in Sicilia. Intanto, Filippo e Roberto si ritroveranno a discutere animatamente per questioni di lavoro.

Proseguiranno i preparativi per le imminenti nozze di Mariella e Guido. I futuri sposi si ritroveranno a dover prendere una decisione riguardante la scelta dei testimoni, ma questa faccenda si rivelerà alquanto complessa. Guido e Mariella commetteranno l’errore di chiedere a tutti i loro amici di farli da testimone di nozze!