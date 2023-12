Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 30 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Arriva l’ultimo giorno dell’anno e Guido è alle prese con nuovi litigi tra casa Altieri e casa Cerruti. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 30 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024

Nelle prossime puntate inedite Un Posto al Sole – in onda dal 30 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 – vedremo i festeggiamenti per il primo giorno dell’anno a Palazzo Palladini. Nella puntata speciale in onda lunedì 1° gennaio assisteremo al veglione di Capodanno, con il povero Guido che si troverà costretto a dover gestire una situazione sentimentale piuttosto complessa. Sasà, Castrese, Samuel e Speranza troveranno infatti finalmente il modo di chiarirsi, anche se lo faranno in modo piuttosto turbolento.

Speranza si renderà conto che la relazione tra Samuel e Micaela è molto più seria di quanto potesse sembrare. La giovane Altieri prenderà un’importante decisione che le cambierà la vita senza interpellare suo padre.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Clara teme di perdere suo figlio

La richiesta di Alberto di trascorrere un po’ di tempo con il figlio farà sprofondare Clara in una crisi profonda. La donna infatti temerà che il Palladini possa approfittare di questa opportunità per allontanare definitivamente Federico dalla madre. Clara si troverà a riflettere sulla decisione che dovrà prendere con il figlio e con l’ex.

Un altro piccolo interprete sarà al centro dei timori dei genitori: si tratterà di Antonio. Dopo che il ragazzino ha scoperto la relazione tra la madre e Damiano infatti, si mostrerà insofferente nei confronti della donna. Il comportamento di Antonio finirà per preoccupare Viola, che – nonostante gli sforzi – sembrerà non riuscire a ricomporre il rapporto. La donna chiederà aiuto a Eugenio.

Diego cercherà di contattare Ida nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Diego inizierà ad avvertire l’assenza di Ida e cercherà di mettersi in contatto telefonicamente con lei. Dopo numerosi tentativi senza successo, il figlio di Raffaele non saprà più cosa pensare e arriverà a dubitare della sincerità della donna. Cercherà in tutti i modi di mettersi in contatto con la madre di Tommaso, ignaro del fatto che la ragazza sarà tenuta prigioniera dalla sua stessa famiglia in Polonia.

Nel frattempo la donna proverà a fuggire dalla sua casa e tornare in Italia, ma l’impresa si rivelerà più difficile del previsto.

Spoiler UPAS, cos’altro accade?

Michele farà una scoperta sorprendente. L’uomo si renderà conto che – tra gli ammiratori di Micaela in radio – si nasconde una persona molto vicina a lui e che conosce molto bene. Tuttavia, le sorprese per il giornalista non si esauriranno qui, poiché avrà anche un’altra importante novità ad attenderlo.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.