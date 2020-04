Le anticipazioni ci svelano che per Un Posto al Sole dal 3 al 9 maggio 2020, vedremo ancora alcune repliche degli eventi che si sono svolti a Palazzo Palladini. Le riprese infatti si sono dovute fermare a causa dell’emergenza Coronavirus.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate fino al 9 maggio 2020

Marina fa il punto della situazione del suo piano contro Greta con Ferdinando. L’uomo le confessa di aver accettato di collaborare con lei perché le manca molto la sua presenza ed il loro rapporto, ma Marina non esita a pensare che lui stia ancora una volta prendendosi gioco di lei. Greta si prepara alla fuga con Ferdinando. Ferri e Marina, intanto, si tengono pronti a far scattare la loro trappola. Marina continua a servirsi di Ferdinando per far cadere Greta nella sua trappola, mentre Rizzo comincia a provare degli scrupoli per la sua vittima.

Ferdinando capisce di non avere più alcuna chance con Marina, mentre Greta è ormai vicinissima a cadere nella trappola architettata da Marina e Roberto. E proprio quando la trappola è ormai pronta per scattare e Ferri denuncia il furto, Ferdinando è davvero tentato di lasciare la donna che ama al suo destino.

Franco si trova costretto a comunicare a Nunzio la partenza di suo nonno, mentre Alfonso Vitale medita la sua vendetta proprio contro il nipote di Vintariello.

Deciso a non cedere al ricatto di Virgilio, Guido chiede aiuto ad Andrea per smascherare il rivale. E mentre i tentativi di smascherare Virgilio vanno avanti, la situazione per il vigile sembra mettersi però sempre peggio.

Situazione complicata anche per Manuela, che mentre vede crescere il feeling tra Niko e Micaela, si rende conto che il ragazzo le è tutt’altro che indifferente.

Intanto Nunzio fa una nuova e pericolosa conoscenza. L’uomo incontra Alfonso, mentre Franco deve contrattare con Renato la vendita del motorino di Niko.

Spoiler Un Posto al Sole: Silvia ha un’idea per rilanciare il Caffè Vulcano

Per cercare di rilanciare il Caffè Vulcano Silvia ha un’idea che le sembra davvero geniale. La ragazza si inventa così una serata molto particolare.

Ma quella che doveva essere una serata dedicata al divertimento si trasforma in realtà in un fiasco.