Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 30 settembre al 3 ottobre? La soap partenopea promette di regalarci episodi capaci di tenerci incollati davanti ai teleschermi con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: il problema dell’orologio

Mentre Giulia e Rosa sono spiazzate dalla decisione di Gianluca Palladini di vendere un orologio che sosteneva essere suo, nel capoluogo partenopeo arriva Piero Baccini, che ne rivendica il possesso e pretende la restituzione.

A gestire il duro confronto tra Gianluca e Piero ci prova Alberto, che interviene cercando di risolvere la disputa a modo suo. Palladini senior incontra Piero e prova a chiudere definitivamente le questioni rimaste in sospeso con il figlio Gianluca.

Ferri vicino a Ludovico nei prossimi episodi Un posto al sole

Roberto Ferri si avvicina sempre di più a Ludovico nei prossimi episodi Un Posto al Sole, e questo non fa che aumentare i conflitti con Rosario. Mentre Marina è sempre più in apprensione per il compagno, Ludovico e Roberto stringono in carcere in legame di amicizia sempre più stretto.

Le minacce di Rosario si fanno via via più pesanti.

Trame Upas: i fratelli Gagliotti sempre più uniti

Vinicio si schiera apertamente dalla parte di Gennaro nei prossimi episodi Upas, e quest’ultimo osserva compiaciuto i progressi del fratello.

Mentre Rosario continua a bersagliare di minacce più o meno velate Ludovico, Gennaro non può che essere soddisfatto nello scoprire quanto Vinicio somigli sempre più a lui.

Problemi anche per Eduardo e Rosa. L’ex boss si rende conto di quanto sia difficile lasciarsi il passato alle spalle quando Rosa riesce a procurargli un colloquio di lavoro importante e deve fare i conti con qualcuno che trama contro di lui. Riuscirà Sabbiese a riprendere in mano le redini della sua vita?

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Michele e Silvia sono ormai prossimi alla partenza per la Nuova Zelanda, e propongono a Guido di trasferirsi temporaneamente a casa loro.

Camillo è deluso e amareggiato dal comportamento di Jimmy, e non sembra intenzionato a concedergli un’altra possibilità.

Bice cerca in ogni modo di mettere in guardia Mariella contro le attenzioni di Guido, ma il suo intervento non basta e i due ex finiscono per ritrovarsi di nuovo pericolosamente vicini.

Renato riesce a superare la diffidenza iniziale di Raffaele, e a mostrargli come possa anche lui trarre vantaggio dall’Intelligenza Artificiale.

Micaela e Manuela riescono a convincere Elena a registrare una puntata di prova del programma radiofonico. Il rischio di compromettere tutto però, è sempre dietro l’angolo.

L’intesa tra Rossella e Nunzio si rafforza sempre di più.