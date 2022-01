Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 29 gennaio al 4 febbraio 2022 ci svelano che vedremo Chiara alle prese con una pericolosa dipendenza da cocaina. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 29 gennaio al 4 febbraio 2022

Chiara vive un momento di forte pressione, indecisa se accettare o meno la proposta fatta da Ferri e Filippo. La ragazza cerca rifugio nelle parole di conforto di Nunzio. Il ragazzo si trova a passare una serata insieme a Chiara, ma questo anziché avvicinarli sembra creare un divario più profondo tra i due. Mentre più tardi il Cammarota è alla ricerca di un posto carino dove poter trascorrere una serata con Chiara, lei appare sempre più in balia della dipendenza da cocaina.

Marina ha un sofferto confronto con Fabrizio e decide di metterlo davanti a una difficile

scelta. Ferri sembra sempre più deciso a voler ricostruire il suo rapporto con lei, mentre i sentimenti contrastanti di Marina sembrano impedirle di prendere una decisione definitiva. La Giordano è tentata dall’appello di Roberto. Dovrà decidere se assecondare il suo istinto e tornare con lui o rimanere al fianco di Fabrizio, che sta vivendo un momento difficile.

Rossella, dopo un periodo di tensione con sua madre a causa di Giancarlo, decide di confidare a Ornella le sue paure legate a Riccardo.

Bianca sta attraversando un momento difficile e basta un’interrogazione a scuola andata male per portarla ad avere uno scontro aperto con Katia, davanti agli occhi di Franco che si mostra sempre più preoccupato per la ragazza. Nel frattempo la permanenza di Katia a Napoli fa nascere in Giulia il sospetto che la ragazza nasconda qualcosa.

Gli eccessivi cambiamenti che Sarti sta imponendo a Sasà non trovano l’approvazione di Mariella, che suo malgrado finisce per dargli un consiglio sbagliato.

Una importante decisione di Alberto nasce quasi casualmente, anche grazie a un’azione legale che Niko sta seguendo. Alberto decide di cambiare il suo atteggiamento nei confronti di Clara, che però appare sempre più disorientata e indecisa sul suo futuro.

Anticipazioni Upas: Cerruti, una decisione difficile

Cerruti si trova davanti a un bivio e deve decidere se incontrare o meno la persona con cui sta chattando. Il suo comportamento provoca opinioni opposte in Bice e Mariella.

Per quanto riguarda Raffaele e Renato, i due sembrano finalmente aver finito la loro personale guerra degli scacchi. Sembra però che i due siano già pronti per iniziarne una nuova.

