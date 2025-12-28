Cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 29 dicembre al 2 gennaio? La soap partenopea promette di regalarci nuovi colpi di scena con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori troveremo il cenone di Capodanno, che riserverà diverse sorprese. Occhio anche alle tensioni tra Eduardo e Rosa: sebbene Sabbiese faccia di tutto per allontanarsi da Stella sembra che i problemi continuino a seguirlo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: il 2025 si chiude con momenti di tensione

Giulia è impegnata nella ricerca di un lavoro per Eduardo, mentre la vicinanza tra lui e Stella preoccupa Rino. Quest’ultimo deve fare i conti con l’insistenza con cui Damiano porta avanti le indagini sui furti alle gioiellerie, ed è sempre più sotto pressione.

Anche Ida e Diego appaiono distanti, tanto che Raffaele – turbato dalla tensione tra i due – cerca di capire cosa stia succedendo alla coppia.

Upas, trame al 2 gennaio

Mentre Renda porta avanti le indagini, Rosa cerca di assicurare a Sabbiese un posto a Palazzo Palladini. Lui prova a stare lontano sia da Stella che dai problemi, ma sembra che i guai lo seguano ovunque.

La vita di Viola potrebbe subire un cambio drastico, e mentre lei appare determinata nella sua decisione, Ornella e Raffaele non possono fare a meno di preoccuparsi per i tanti cambiamenti.

Cenone di fine anno con sorpresa nelle prossime puntate Upas

Nel frattempo arriva la notte di Capodanno, e Bice decide di mettere in atto il suo piano per recuperare il denaro che Troncone le ha sottratto. La donna porta con sé l’inconsapevole Mariella, ma le cose non vanno come aveva sperato.

Al cenone di Capodanno Micaela commette l’imprudenza di criticare apertamente il metodo educativo di sua sorella Manuela e Niko nei confronti di Jimmy.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Damiano, Ignazio e Simone sono ormai vicinissimi alla soluzione del caso dei furti in gioielleria nel quale è coinvolta anche Stella. Mentre il cerchio si stringe intorno ai responsabili delle rapine però, Sabbiese scopre che il legame che lo lega alla ragazza è ancora molto forte e non riesce a restare fuori da questa brutta vicenda.

Il nuovo anno porta novità anche per Riccardo, che proprio in questi giorni prende una decisione clamorosa. Rossella fatica ad accettare la sua scelta.

Un’ultima segnalazione riguarda la variazione palinsesto Rai per la sera di San Silvestro. Il 31 dicembre salta l’appuntamento con Un Posto al Sole per lasciare spazio al messaggio di fine ano del Presidente della Repubblica, e la puntata sarà recuperata la sera successiva. Il 1° gennaio 2026 infatti, Upas andrà in onda con due episodi dalle 20:35 alle 21:30.