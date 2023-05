Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 27 maggio al 2 giugno 2023 ci svelano che assisteremo all’arrivo di una persona decisamente “scomoda” per Lara. Si tratta di Ida, la vera madre del piccolo Tommaso. Questo finirà per far crollare la montagna di bugie che Lara ha raccontato a Roberto sulla paternità del bambino? Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 27 maggio al 2 giugno 2023

Al centro delle trame settimanali c’è Ida, che con il suo arrivo nella città partenopea rischia di far saltare i piani di Lara. Mentre Marina è in viaggio lontana da Napoli infatti, Lara riesce a insinuarsi sempre più nella vita di Ferri, anche grazie alla convinzione dell’uomo di essere il padre del piccolo Tommaso.

In questo scenario non è difficile immaginare che l’arrivo a Palazzo Palladini della vera madre del bambino – una giovane polacca di nome Ida – possa rappresentare un pericolo per i piani della Martinelli, che proprio potendo contare sulla “complicità” di Tommaso – che Ferri crede suo figlio – è riuscita a insidiarsi nella vita familiare di Roberto e Marina. Un triangolo amoroso che presto dovrà fare i conti con una quarta persona, che potrebbe davvero rivelarsi pericolosa perché in grado di smascherare Lara e frantumare quel castello di bugie che la donna ha raccontato a Roberto.

Quando Lara ha perso il suo vero bambino ha infatti convinto Ida a cedergli il piccolo Tommaso in cambio di una somma di denaro, ma ben presto la donna ha sentito il bisogno di ricongiungersi con suo figlio. Dopo una serie di telefonate, che hanno inevitabilmente innervosito Lara, Ida giunge nella città partenopea. Lara si trova così a dover gestire l’arrivo improvviso della donna senza insospettire Roberto, e convincere la giovane donna a non rivelare a nessuno il loro segreto. Nonostante i suoi sforzi la Martinelli fatica a convincere Ida a ripartire al più presto. La giovane polacca intende restare vicino al figlio biologico e questo mette Lara in una situazione che potrebbe esplodere da un momento all’altro.

Un Posto al Sole news, un nuovo amore per Manuela?

Manuela si illude per un attimo che tra lei e Niko possa tornare l’intesa, ma la attende una cocente delusione. Tuttavia un nuovo incontro sembra essere già alle porte. La Cirillo non sembra restare indifferente al fascino di Costabile, ma nonostante abbia preso atto che non ha alcuna possibilità di conquistare Niko, la giovane non si sente pronta per una nuova avventura e non vuole alimentare le speranze di Costabile. Il destino però – come spesso accade – ha altri programmi per la coppia.

Nonostante le iniziali incomprensioni tra Cerruti e Mariella, la crociera sta procedendo in modo abbastanza soddisfacente, ma Guido rischia di fare le spese dei propositi trasgressivi di Massaro. Accusato di infedeltà dalla moglie, l’uomo prova a dimostrarle la sua innocenza. Tuttavia – una volta che la donna ha appreso dal coniuge la verità su Massaro – si rilassa e cerca di godersi i momenti di felicità con il marito.

Upas, anticipazioni al 2 giugno Un Posto al Sole

Angela e Franco sono ormai prossimi alla partenza, e Giulia comincia a temere il vuoto e la solitudine che regneranno alla terrazza senza di loro. Luca De Santis si trova ad affrontare una situazione di forte disagio emotivo, che potrebbe essere il campanello d’allarme di un grave problema di salute.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.