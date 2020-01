Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana dal 27 al 31 gennaio 2020 sono ricche di suspense. Ne vedremo delle belle con la ricomparsa di Leonardo. Quest’ultimo finirà per accrescere i dubbi di Serena la quale non saprà che pesci prendere. Le cose prenderanno una piega inaspettata quando Filippo si recherà da sua moglie con lo scopo di riconquistarla.

Un posto al sole, trame fino al 31 gennaio 2020

Filippo prenderà la decisione di fare una sorpresa a sua moglie e sua figlia Irene volando a Berlino, ma una volta sul posto, sarà lui stesso a rimanere sorpreso. Agghiacciato dalla presenza di Leonardo, nonché sosia di Tommaso, Filippo chiederà spiegazioni a Serena. Quest’ultima si dirà stufa di doversi sempre giustificare con il marito. Accecato dalla gelosia, Filippo prenderà una decisione improvvisa volta a riconquistare la donna che ama, ma che potrebbe peggiorare ulteriormente le cose. Leonardo farà una proposta spiazzante a Serena che le darà molto su cui riflettere dato che la donna avrà timore di guastare ulteriormente l’armonia della famiglia e della piccola Irene.

Marcello tornerà a manipolare Giulia tessendole delle nuove truffe. Questo aspetto finirà per preoccupare Angela la quale proverà a parlarne con sua madre mettendola in guardia. Tuttavia la Poggi si comporterà in modo a dir poco ostinato e sarà pronta a correre nuovamente in aiuto del suo amico virtuale. Angela sarà preoccupata anche per sua figlia Bianca. Determinata a voler sistemare la questione scolastica, la moglie di Franco si rivolgerà alla preside.

Un posto al sole spoiler: Patrizio trama contro Samuel

La prossima settimana in Un posto al sole vedremo Diego in cerca di lavoro. Patrizio proverà a tendere una mano a suo fratello, ma verrà fuori un lato nuovo del suo carattere. In realtà Patrizio cercherà di togliere il posto di lavoro di Samuel per darlo a Diego! Ad un certo punto, l’aiuto cuoco riceverà un ingaggio inatteso per un concerto. Arianna non vedrà l’ora di andare ad ascoltare il suo amico al concerto, ma ben presto riceverà una sorpresa.

Raffaele, frattanto, comincerà a temere il peggio per suo cognato Renato sospettando che possa essere caduto in depressione. L’uomo è stato dapprima lasciato dalla compagna Nadia e poi è rimasto solo dopo la partenza di Otello.