Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 26 al 30 agosto 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas nelle prossime puntate? Le nuove trame prenderanno il via con il ritorno di Raffaele. Dopo due settimane in cui Rosa ci ha tenuto compagnia facendoci rivivere i momenti più emozionanti della passata stagione, giungerà per lei il momento di lasciare di nuovo il posto al portiere “storico” del palazzo. Con l’episodio in onda lunedì 26 agosto prenderà il via ufficialmente la 29° stagione Upas.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 26 al 30 agosto 2024

Come già avevamo intuito nelle ultime batture della passata stagione, verrà dato ampio spazio alla storyline di Alberto Palladini. La stagione passata si è conclusa con l’avvocato che stringeva un accordo diabolico con il boss Torrente.

Palladini avrebbe voluto liberarsi di Eduardo e assicurarsi che Clara e il piccolo Federico riuscissero a uscire incolumi dall’agguato. Qualcosa però non andrà come previsto, e saranno proprio l’ex moglie e il figlio di Palladini a trovarsi in pericolo.

Alberto programmerà un incontro con Clara e Federico, e farà scattare la sua trappola. L’avvocato indicherà a Torrente e ai suoi uomini il luogo in cui si nasconde Eduardo.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: il piano di Alberto fallisce

Inizialmente il boss sembrerà rispettare i patti presi con Palladini, ma poi qualcosa andrà storto. Al momento dell’agguato – oltre a Sabbiese – saranno presenti anche Clara e Federico. La donna avrà le contrazioni nel momento sbagliato, facendo così precipitare gli eventi.

Alberto intuirà subito che qualcosa non starà andando come aveva previsto, e preoccupato per la donna e il figlio inizierà una corsa contro il tempo per evitare la tragedia.

Riuscirà a salvarli? Al momento gli spoiler non rivelano nient’altro, ma alcune immagini pubblicate da Maurizio Aiello (l’attore che interpreta Alberto Palladini in Upas) nei giorni scorsi sul suo profilo social mostrano una sparatoria e un pulmino insanguinato. Appare quindi evidente che non tutti usciranno incolumi da questa vicenda.

Spoiler Upas, cos’altro accade?

La vacanza di Marina a Londra si prolungherà, e in sua assenza Roberto continuerà a occuparsi della radio e a portare avanti il suo piano per screditare Ida in vista del processo. Magdalena capirà che per Ferri la sua testimonianza sarà fondamentale, e intuirà anche di non essere indifferente all’imprenditore. Per questo deciderà di sfruttare al meglio la situazione.

Ferri nel frattempo accetterà di incontrare Michele nella sua veste di rappresentante dello staff dell’emittente, e l’incontro tra l’imprenditore e il giornalista – che ha già dimostrato più volte di non essere disposto a scendere a compromessi – promette scintille.

Le prime battute della 29° stagione Un Posto al Sole promettono molti colpi di scena, e noi siamo pronti a scoprirli con voi nel corso delle settimane. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.