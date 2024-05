Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 25 al 31 maggio 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo ancora Raffaele. Roberto Ferri ricatterà Diego, costringendolo a scegliere tra Ida e suo padre. Chi dei due deciderà di sacrificare Giordano junior? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 25 al 31 maggio 2024

Lo scontro fisico avvenuto tra Roberto e Raffaele continuerà ad avere conseguenze nelle prossime puntate Un Posto al Sole. Per quanto il portiere sia stato provocato, il suo comportamento resterà gravissimo e rischierà di avere ripercussioni sul suo lavoro, nella sua vita e in quella del figlio Diego. In sua difesa si schiereranno parenti, condomini e amici, ma la situazione si farà davvero complessa. Giordano rischierà non solo il posto di lavoro, ma anche un’accusa per lesioni personali. A complicare ulteriormente la situazione – già di per sé delicata – ci sarà il fatto che un minore, presente sul posto di lavoro, ha subito un infortunio.

Il portiere – di fronte alle continue provocazioni di Ferri – ha reagito afferrandolo per la collottola. Roberto è caduto a terra e ha riportato una distorsione al polso. Il gesto potrebbe costare davvero caro al portiere di palazzo Palladini, e apre una nuova linea narrativa che vedrà coinvolto anche suo figlio Diego.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Diego combattuto tra Ida e suo padre

Diego ha già mostrato di non temere Roberto, e lo ha sfidato apertamente. Tuttavia Ferri avrà ora in mano un’arma per ricattarlo. Le anticipazioni rivelano infatti che l’imprenditore non esiterà a usare quest’incidente a suo favore, chiedendo al giovane Giordano di abbandonare Ida al suo destino e dissuaderla dal ribellarsi, in cambio del ritiro della denuncia contro suo padre.

Inizialmente Diego sembrerà propenso ad accettare l’accordo, tanto da convincere Ida di essere stata tradita dal suo compagno. A quanto pare però si tratterà solo di una mossa per sorprendere Ferri, e Giordano junior – dopo molti ripensamenti – deciderà di aiutare la giovane polacca.

Cosa rischierà Raffaele? Per Giordano le cose si metteranno malissimo. L’uomo ha aggredito un condomino causandogli un danno fisico, e l’incidente ad Antonio complica la situazione. Ferri – nel corso di un’assemblea condominiale – chiederà che il portiere del palazzo venga licenziato. I residenti si opporranno, ma l’imprenditore intraprenderà una vera e propria escalation facendo causa a tutto il condominio.

Raffaele – rattristato all’idea che persone a lui care possano avere dei grattacapi – penserà di lasciare il lavoro.

Upas, cos’altro accade?

Nunzio cercherà di risollevare il morale a Diana, proponendole una gita al mare. Nel frattempo Rossella dovrà gestire i suoi sentimenti e rassegnarsi al fatto che tra Cammarota e Diana l’intesa sembrerà farsi sempre più forte. La figlia di Silvia dovrà fare i conti anche con un’altra delusione, quando vedrà Riccardo in compagnia di Virginia, l’ex moglie appena rientrata a Napoli. La fitta di gelosia che proverà Rossella sarà un chiaro sintomo del fatto che la giovane deve ancora fare chiarezza nel suo cuore.

Novità in arrivo anche per Claudia e Guido, sempre più vicini. Tra loro la complicità crescerà giorno dopo giorno e questo non piacerà a Mariella. La donna farà molta fatica a tenere a freno la gelosia, alimentata anche dalle continue provocazioni di Bice, che la inviterà ad agire prima che sia troppo tardi. Mariella cercherà di non mostrarsi invadente con Guido, certa che il suo matrimonio stia davvero arrivato al capolinea, mentre Claudia si avvicinerà sempre più al suo vecchio amico.